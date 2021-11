Treno del Milite Ignoto: questa mattina all’una il passaggio da Orte

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nell’ambito dei festeggiamenti Ufficiali per ricordare il centenario del Trasferimento della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma il 29 ottobre ed il 2 novembre prossimi un “Treno della Memoria” ripercorrerà il viaggio del convoglio speciale che nel 1921 portò da Aquileia a Roma la salma del Milite Ignoto, tumulata poi il 4 novembre nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano.

La notte tra il 1 e 2 novembre transiterà dalla stazione di Orte il treno del Milite Ignoto, a 100 anni esatti dallo storico evento.

La bandiera che avvolse la bara del Milite ignoto torna ora a Roma a bordo del treno trainato dalla locomotiva a vapore, la stessa di 100 anni fa, partita dalla stazione di Cervignano. Arriverà nella Capitale il 2, accolto dal Presidente della Repubblica.

Il convoglio, curato dalla Fondazione FS, vedrà come unico passaggio nella Tuscia quello di Orte alle ore 01:00 circa del 2 novembre. La locomotiva verrà divisa dal convoglio a Firenze e farà sosta a Orte alle 14 di oggi 1 novembre per il riferimento di acqua.

Il convoglio viaggerà’ quasi sempre di notte per sostare di giorno in determinate città per poter essere visitato. Questo è il programma:

Sabato 30 OttobreVenezia Santa Lucia – Bologna Centrale Sosta nella Stazione di Bologna Centrale.

Domenica 31 OttobreBologna Centrale – Firenze Santa Maria Novella Sosta nella Stazione di Firenze Santa Maria Novella

Luned ì 1 NovembreFirenze Santa Maria Novella ‐ Arezzo Sosta nella Stazione di Arezzo

Marted ì 2 NovembreArezzo – Roma TerminiSosta nella Stazione di Roma Termini

Il generale Mario Pietrangeli in una nota ricorda che il treno storico viaggera’ sempre con due locomotive tra le quali E.428 / E.636 o Gr. 740 / Gr. 685 e D.445 / D.345. Nella composizione sarebbero presenti diverse vetture, alcuni bagagliai e alcuni carri, verosimilmente per il trasporto della salma e del cannone come accadde nel 1921.

Il treno è stato allestito presso il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore ( Bo).

E’ prevista la partenza dalla Stazione di Cervignano – Aquileia ( la stazione di Aquileia e la relativa breve linea non esistono più dal 1937) e il transito del convoglio sulla Porrettana nel viaggio tra Bologna e Firenze.

Questo treno del centenario del Milite Ignoto e’ partito non da Aquileia ma da Cervignano. La stazione di Aquileia era una stazione posta lungo la linea ferroviaria Cervignano-Aquileia-Pontile per Grado.

Il servizio sulla linea fu soppresso il 1º luglio 1937, perché l’inaugurazione del ponte stradale per Grado aveva avvantaggiato il traffico stradale. La ferrovia fu brevemente riutilizzata durante la seconda guerra mondiale, a seguito delle restrizioni di carburante che resero sconvenienti gli autoservizi sostitutivi.

La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Fu inaugurata solennemente il 4 novembre 1921 con la traslazione da Aquileia dei resti del Soldato Ignoto, dopo un viaggio in treno speciale attraverso le città italiane.