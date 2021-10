Pagine a Colori, il 5 Novembre Alice Bigli icnontra insegnanti, educatori e genitori online

NewTuscia – VITERBO / Di seguito il comunicato stampa

“Errori in rosso e errori in blu”

Per “PAGINE a COLORI”, il 5 novembre, la formatrice ed esperta di letteratura per ragazzi Alice Bigli incontra online, alle ore 17,30, insegnanti, educatori, genitori e appassionati di lettura e scrittura. Al centro la figura di Gianni Rodari

Tarquinia, 31 ottobre 2021 – Lettrice appassionata, formatrice ed esperta di letteratura per ragazzi, ideatrice del progetto Allenatori di lettura, Alice Bigli, per “PAGINEaCOLORI”, incontrerà online il 5 novembre, alle ore 17,30, insegnanti, educatori, genitori e appassionati di lettura e scrittura, per il primo dei due eventi non in presenza della XVI edizione del festival. Dal titolo “Errori in rosso e errori in blu”, l’incontro sarà incentrato sulla figura di Gianni Rodari. Poeta che ha raccontato l’errore creativo, l’errore grammaticale che diventa gioco di fantasia e immaginazione, di cui non avere paura ma da sfruttare nelle sue potenzialità di apprendimento. È stato anche, però, l’intellettuale politicamente impegnato e sempre attento a denunciare le ingiustizie del mondo sia parlando agli adulti come giornalista sia ai bambini come scrittore. Andremo alla ricerca di questi due percorsi attraverso i suoi racconti e i suoi versi: gli errori in rosso, con cui giocare, e quelli in blu, contro cui lottare. Per partecipare all’incontro è richiesta la prenotazione scrivendo a cultura@tarquinia.net, al fine di ricevere il link che abilita al collegamento. Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami dell’Arte.