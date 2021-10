Active Network, vittoria roboante per 4-1 contro il Nordovest

NewTuscia – VITERBO / La vittoria dell’Active Network

Sono quattro i gol che l’Active Network ha messo a segno nella gara di ieri contro Nordovest. Oltre Romano, Lamas e Lamedica, per i viterbesi, ha gioito anche il portiere Francesco Mambella: “Sono contentissimo per il gol, è una grande soddisfazione per me perchè durante la settimana con il nostro preparatore Giovanni ci lavoriamo e questa cosa ha pagato! Lo dedico alla mia famiglia che anche da fuori mi segue sempre come se fossero al palazzetto in prima fila ma anche ai miei amici che mi stanno sempre vicino e seguono anche loro le nostre partite”.

Meglio il secondo tempo dei ragazzi di Ceppi: “Nel primo tempo forse siamo stati un po’ lenti nella manovra – continua il portiere – anche se qualche occasione importante l’abbiamo avuta, ma il loro portiere è stato molto bravo. Poi nel secondo siamo entrati in campo più decisi e abbiamo aumentato il ritmo e ciò ci ha portato a sbloccare la partita che fino a lì era stata comunque complicata contro una squadra che difendeva nella propria metà campo”.

Continua con altri tre punti il cammino dei neroarancio: “È arrivata un’altra vittoria, la prima in casa di questa stagione che ci da grande morale perchè vincere in casa è sempre molto importante e finora devo dire che il nostro percorso sta andando bene, 3 vittorie in 4 partite ma non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a spingere forte perchè il campionato è ancora lungo e molto difficile”.