Vitorchiano, illuminazione in arrivo in varie strade comunali

Affidati i lavori per l’impianto in Strada Sodarella, Via Pirandello, piazzale cimitero e Strada Ortana 21,27

NewTuscia – VITORCHIANO – Sono stati affidati a Vitorchiano i lavori di realizzazione della pubblica illuminazione in Strada Sodarella, Via Pirandello, nel piazzale antistante il cimitero e Strada Ortana 21,27 in località Pallone. Azioni per complessivi 100mila euro circa, finalizzati a rendere più sicuri e fruibili tratti di strade comunali che ancora sono sprovvisti di impianto. Questi interventi fanno seguito a quelli svolti recentemente in Via La Nova nel primo tratto asfaltato della strada, dando finalmente risposta a una specifica esigenza dei residenti.

Il Comune ricorda inoltre che nei mesi scorsi sono state già eseguite le attività del primo step dei lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con particolare riferimento a Piazza Umberto I, Via Manzoni e al primo tratto di Via Teverina; a queste si aggiungerà presto, come anticipato pochi giorni fa, anche Via Bachelet con la completa sostituzione e integrazione di tutti punti luce dal “Conventino” allo svincolo della superstrada. Contestualmente sarà inviato alla CUC (Centrale Unica di Committenza) della Provincia di Viterbo la documentazione per eseguire la gara di sostituzione di oltre 400 punti luce in tutte le direttrici principali della rete viaria comunale. Un corposo intervento di circa 400mila euro che permetterà a Vitorchiano di illuminare meglio e spendere meno, tutelando l’ambiente e con la possibilità di avere risorse economiche da poter destinare ad altre importanti finalità.

“Infine – precisa l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – anticipiamo che, grazie alla terza tranche del Decreto Crescita del Governo, verranno in futuro svolti ulteriori interventi che permetteranno di realizzare le linee e i punti luce anche nelle aree verdi e aree gioco comunali che ne sono purtroppo ancora sprovviste, rendendo più luminose, fruibili e sicure ulteriori porzioni del territorio, in particolare i luoghi di aggregazione per famiglie, ragazzi e bambini. Con lo stesso finanziamento saranno inoltre sostituite le lampade nelle vie secondarie non interessate dai precedenti step, con l’obiettivo di intervenire progressivamente su tutto il territorio“.

Si tratta di interventi che, oltre a dare maggior visibilità nelle ore notturne e ad aumentare la sicurezza stradale e urbana in generale, rappresentano un tassello del più ampio progetto del Comune volto a una maggiore sostenibilità ambientale del proprio patrimonio, come dimostrano anche i numerosi interventi, tra caldaie, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e cappotto termico, eseguiti negli immobili scolastici. “Tutti lavori – conclude Cruciani – che si tradurranno anche in risparmi in bolletta, con risorse che, nel futuro, potranno essere appunto liberate e utilizzate per altre finalità“.

