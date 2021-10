Torna la Fiera di Ognissanti, ecco come partecipare in sicurezza

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Lunedì primo novembre torna a svolgersi la tradizionale fiera di Ognissanti che prevede l’esposizione libera di commercio e somministrazione su area pubblica con accesso dalle 8,00 alle 18,00 nelle seguenti vie: via Rio Maggiore, viale Fiume Treia, via Enrico Minio, via Palmiro Togliatti, via Salvatore Allende, via San Gratiliano, Piazza Di Vittorio, via Giuseppe Mazzini.

In osservanza della normativa anti Covid aggiornata lo scorso 8 ottobre, nella zona della fiera saranno obbligatori l’uso della mascherina anche all’aperto e il possesso del green pass. Infatti, come prescritto dalla legge vigente, l’accesso a fiere locali (considerate diverse dai mercati per numero di banchi e partecipazione) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde Covid-19 – GREEN PASS, con la sola esclusione dei minori di anni 12). I controlli saranno effettuati a campione dalle forze dell’ordine. All’interno del percorso della Fiera saranno posti cartelli con tutte le informazioni utili.

“Con l’introduzione delle ultime disposizioni di legge, insieme all’assessore alle attività produttive Massaini e alla maggioranza tutta, abbiamo deciso di ripristinare la tradizione della fiera, nonostante le difficoltà dovute al Covid e alle piccole restrizioni che ne conseguono – spiega il sindaco Luca Giampieri -. Sono convinto però che i cittadini civitonici apprezzeranno questo momento di ritorno alla normalità e che parteciperanno con piacere. Avremmo potuto scegliere di non organizzarla, ma crediamo che, come per le celebrazioni dei Santi Patroni, la comunità abbia bisogno di ripristinare pian piano quelle abitudini che costituiscono la nostra identità di civitonici”.

“Pertanto – conclude il primo cittadino – seppur con mille necessarie accortezze, con l’impegno degli uffici e della polizia locale, abbiamo scelto la strada del coraggio e del fare, mettendo a disposizione dei cittadini una giornata di svago all’insegna della tradizione”.