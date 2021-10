La Viterbese pareggia per 2-2 contro l’Ancona-Matelica, ottima prova dei gialloblù

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO

La Viterbese pareggia 2-2 con L’Ancona-Matelica. Padroni di casa che passano in vantaggio con Volpe, poi l’Ancona Matelica ha subito approfittato di qualche svarione della difesa gialloblù. Gli ospiti sono riusciti a ribaltare inizialmente il match, portandosi sull’1-2 a inizio secondo tempo (rete di Del Sole), ma a un quarto d’ora dal termine, Volpicelli ha ristabilito il pareggio, questa volta finale.

Rammarico nel post partita del presidente della Viterbese Marco Arturo Romano per l’arbitraggio, che avrebbe sfavorito (e non poco) i padroni di casa.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

VITERBESE:Bisogno, Fracassini, Martinelli, Murilo, D’Ambrosio, Errico, Volpe, Calcagni,Foglia, Van Der Velden, Megelaitis

A disposizione di Mr.Giuseppe Raffaele: Daga, Chicarella, Volpicelli, Adopo, capanni, Simonelli, Pavlev, Ricchi, Zanon, Marenco,

Tassi, Alberico.

ANCONA-MATELICA:Avella, Di Renzo, Iannoni, Iotti, Rolfini,Tofanari,Faggioli, Del Sole, D’Eramo, Masetti, Papa

A disposizione di Mr. Colavitto Gianluca: Vitali, Bianconi, Del Carro, Sereni, Sabatini, Farebegoli, Vrioni, Maurizi, Noce

Arbitro: Signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Assistenti: Signori Nicolo’ Moroni di Treviglio e Giuseppe Lipari di Brescia

Quarto Uomo: Signora Valentina Finzi di Foligno

Note: pomeriggio caldo terreno in buone condizioni discreta presenza di pubblico intorno alle 1500 presenze con folta rappresentanza

ospite in curva sud.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 12° la Viterbese passa in vantaggio con Volpe che servito da un lancio dalle retrovie di Calcagni approfitta di una disattenzione difensiva

e con un bel diagonale che fa secco il portiere dorico.

Al 15° tiro di Murilo della Viterbese parato dal portiere dell’Ancona

Al 20° l’Ancona perviene al pareggio azione che parte da una azione viziata da un fallo su un giocatore gialloblù i dorici partono

in contropiede con un azione ben manovrata conclusa in rete da Iannoine con un grande diagonale che si insacca all’angolo destro del portiere

Bisogno della Viterbese proteso in vano in tuffo anche se l’estremo difensore gialloblù si è tuffato in leggero ritardo.

Al 25° i dorici protestano per un contatto in area di rigore gialloblù l’arbitro ammonisce Fagioli per simulazione.

Al 27° viene ammonito Calcagni della Viterbes epe runa trattenuta ad un avversario a centrocampo.

Al 30° corner per la Viterbese senza esito la difesa dell’Ancona-Matelica allontana la minaccia e si rifugia in fallo laterale

Al 35 viene ammoniti Di Rienzo dell’Ancona-Matelica, dalla punizione che ne è scaturita dalla trequarti campo pallone scodellato in area

marchigiana, colpo di testa di Murilo pallone respinto da un difensore dell’Ancona-Matelica, poi respinta corta la palla giunge sui piedi di

Foglia che da buona posizione calcia male a manda a lato.

la Viterbese attacca ma non trova il guizzo vincente per pervenire al nuovo vantaggio

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parita’ 1-1

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 2° corner per l’Ancona-Matelica, che preme la difesa gialloblù si rifugia ancora in corner.

Al 4° l’Ancona-Matelica si porta in vantaggio con Del Sole una azione che si è sviluppata dopo un fallo non fischiato

a Van Der Velden l’arbitro lascia correre i dorini partono in contropiede e con Del Sole che lascia partire un tiro

che batte sotto la traversa e si insacca alle spalle del portiere della Viterbese Bisogno.

Al 6° calcio d’angolo per la Viterbese pallone scodellato in area marchigiana il portiere dell’Ancona Avella respinge di pugno corto

si accende una mischia in area di rigore con un batti ribatti prima Errico e poi Murilo vedono respinti dai difensori dell’Ancona

All’8° cambio nelle fila degli adriatici: Esce Masetti al suo posto entra Farebegoli.

Al 12° cambio nella Viterbese: Esce Foglia al suo posto entra Adopo.

Al 16° cambio nell ‘Ancona: Tofanari e Papa al loro posto fanno ingresso Noce e Masetti.

Al 20° cambio nella Viterbese: esce Calcagni al suo psoto entra Volpicelli.

Al 21° corner per la Viterbese senza esito la difesa ospite fa muro ed allontana la minaccia.

Al 23°viene ammonito D’ambrosio per gioco falloso a centrocampo.

Al 25° viene ammonito Farrebegoli dell’Ancona per gioco falloso.

Al 26°la Viterbese pareggia su punizione dai 22 metri per la Viterbese: Batte Volpicelli che con una parabola delle sue

mette in rete.

La partita viene sospesa per un malore occorso ad un tifoso dell’Ancona-Matelica in curva sud pronto intervento dei sanitari

del 118 che sono intervenuti prontamente.

Al 30° bella azione della Viterbese con scambio tra Volpicelli e Fracassini e conclusione di quest’ultimo svirgolata.

Al 32° cambio nella Viterbese: escono Volpe e Van Der Velden al loro posto entrano Capanni e Marenco.

Al 33° cambio nell’Ancona-Matelica esce Del Sole per Del Carro.

Al 35° Viterbese pericolosa con Errico che impegna con una bella parata il portiere Avella dell’Ancona-Matelica.

La Viterbese si rende pericolosa con Capanni che si libera sulla fascia e mette in mezzo un bel cross che però non

viene raccolto da nessuno e la palla sfila sul fondo.

L’arbitro concede 8 minuti di recupero.

Nel recupero mischia in area dell’Ancona-Matelica cross di Volpicelli e fallo mano non fischiato alla Viterbese

proteste vibranti della panchina della Viterbese e del pubblico di fede gialloblù.

La partita termina con il risultato di parità 2-2 che scontenta la Viterbese.

RISULTATI DELLA 12° GIORNATA

VITERBESE-ANCONA-MATELICA 2-2

MONTEVARCHI-TERAMO

CESENA-PISTOIESE

FERMANA-PONTEDERA

GROSSETO-VIS PESARO

MODENA-CARRARESE

PESCARA-OLBIA

VIRTUS ENTELLA-IMOLESE

REGGIANA-LUCCHESE

GUBBIO-SIENA

CLASSIFICA

REGGIANA 25

CESENA 24

MODENA 21

ANCONA-MATELICA 20

IMOLESE 18

SIENA 17

VIS PESARO 17

GUBBIO 17

CARRARESE 15

LUCCHESE 14

VIRTUS ENTELLA 13

OLBIA 13

PONTEDERA 12

TERAMO 11

MONTEVARCHI 10

FERMANA 9

GROSSETO 9

PISTOIESE 9

VITERBESE 7

PROSSIMO TURNO

PONTEDERA-GROSSETO

ANCONA-MATELIUCA-VIRTUS ENTELLA

IMOLESE-GUBBIO

LUCCHESE-MONTEVARCHI

OLBIA-CARRARESE

PISTOIESE-VITERBESE

SIENA-MODENA

TERAMO-FERMANA

VJS PESARO-REGGIANA

CESENA-PESCARA SI GIOCA LUNEDI

Fonte foto: Us Viterbese 1908