A3 Credem Banca, Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con Sistemia Saturnia Aci Castello

NewTuscia – TUSCANIA – Maury’s Com Cavi Tuscania domani in campo a Montefiascone per affrontare Sistemia Saturnia Aci Castello nell’incontro valido per la quarta giornata di andata del girone blu della serie A3 Credem Banca.

Dopo la “battaglia” di Lecce persa ai vantaggi sette giorni fa, i ragazzi di Sandro Passaro incontrano ora una delle squadre più in forma del momento, a punteggio pieno dopo aver vinto nelle prime due giornate (3/0 in casa con Galatina e 3/1 in trasferta a Marcianise) prima di osservare il turno di riposo.

“La partita con Lecce ci ha lasciato veramente con tanta rabbia, nel senso positivo perché

comunque non siamo preoccupati -commenta il centrale bianco azzurro Gabriele Ceccobello. Veniamo da un 3 a 0 con Ottaviano e da una partita con Lecce, che è una delle squadre migliori di questa categoria, persa dopo uno scontro equilibratissimo di cinque set dove abbiamo espresso un ottimo gioco, e quindi perso per alcuni dettagli. Una sconfitta che ci ha lasciato tanta amarezza ma anche la voglia di riprenderci subito e di riscattarci. Certo con Aci Castello non sarà facile perché incontriamo un’ottima squadra che rispetto allo scorso anno ha cambiato completamente il sestetto titolare. Conosciamo benissimo Cesare Gradi che l’anno scorso giocava con noi e poi hanno anche un ottimo opposto, Lucconi, da tener d’occhio: insomma è una squadra sicuramente ostica da affrontare. Nonostante questo, siamo contenti di tornare a giocare in casa, siamo super motivati e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

La probabile formazione degli ospiti vede Cottarelli in regia con Lucconi opposto, Frumuselu e Smiriglia al centro, Gradi e Zappoli di banda, Zito libero.

Si gioca alle 16 agli ordini dei signori arbitri Fabio Toni e Giorgia Adamo

Diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici