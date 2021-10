Lazio, Zingaretti: “Lo sport è per tutti, esauriti buoni a favore di minori, disabili e anziani”

EMESSI 5.160 BUONI, RADDOPPIATO IMPEGNO ECONOMICO PER NUMERO ALTO DOMANDE, DA REGIONE INVESTITI 2,3 MLN EURO

NewTuscia – ROMA – Sono stati emessi dalla Regione Lazio tutti i Buoni Sport relativi alle domande presentate per il bando 2021 e per quelle del bando 2020 rimaste in lista di attesa. Si tratta in tutto di 5.160 buoni per un valore complessivo di 2 milioni e 300 mila euro.

Ad annunciare la notizia il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che aggiunge: “Questa misura finalizzata a rendere lo sport davvero accessibile e praticabile per tutti ha ottenuto un successo enorme: le domande pervenute sono state tantissime e per questo abbiamo voluto raddoppiare l’impegno economico rispetto all’anno passato. Uno sforzo finanziario della giunta regionale teso a dimostrare la nostra attenzione per le famiglie e per le persone che possono incontrare più difficoltà dovute all’età o a particolari condizioni di disagio economico o fisico. Questa è una iniziativa doppiamente positiva, per lo sport in generale e per le persone, e la grande richiesta di buoni dimostra che si tratta di uno strumento ritenuto efficace per promuovere la pratica sportiva ma anche l’inclusione sociale a tutti i livelli.”

La misura dei buoni sport, prevista dall’art. 38 della l.r. 15/2002, è stata sistematizzata e resa strutturale dalla Regione Lazio, che ne ha affidato la gestione unitaria all’Azienda pubblica di servizi alla persona “Asilo Savoia” attraverso la costituzione di un apposito circuito regionale di impianti e centri sportivi, il “T&T Sport Network” cui aderiscono oltre 500 tra ASD e SSD di Roma e del Lazio.

Nello specifico sono stati emessi 4.437 Buoni Sport relativi al bando 2021 per un valore totale di 2 milioni di euro, a cui se ne aggiungono ulteriori 723 in favore dei beneficiari del bando 2020, rimasti in attesa, per un importo di 300.000 euro. Tutte le domande sono state gestite dall’Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia che ha collaborato attivamente all’iniziativa della Regione Lazio.

I beneficiari del bando 2021 sono per il 97,13% minori, persone adulte con disabilità per il 2,35% e over 65 per lo 0,52%. In particolare si tratta di 3.851 minori (86,79%), 563 persone con disabilità (12,69%) incluse quelle di minore età e 23 quelle over 65 (0,52%).

Come è stato predisposto per il 2020, anche per l’anno in corso le domande pervenute dal 28 settembre al 5 ottobre incluso saranno istruite e inserite in un’apposita lista di attesa, da utilizzare nel caso di ulteriori risorse o a seguito della intervenuta scadenza dei buoni già emessi nel 2020 e non utilizzati dai beneficiari entro i 12 mesi di validità prevista.