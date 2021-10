Per la quarta giornata di campionato, l’Active Network, torna tra le mura amiche del Palacus

NewTuscia – VITERBO – Dopo la vittoria al PalaOlgiata, contro Italpol, i ragazzi di Mister David Ceppi accolgono NordOvest. Queste le parole del tecnico alla vigilia del match: ”La settimana è andata bene, sono contento dell’impegno dei ragazzi che non è mai venuto meno. NordOvest?

Noi non dobbiamo ragionare settimana per settimana a seconda dell’avversaria: abbiamo ancora tante cose da sviluppare quindi dobbiamo pensare soprattutto a noi. Il nostro è un percorso ancora lungo. Per quanto riguarda la NordOvest, l’atteggiamento, non sarà quello visto nelle tre partite precedenti perché potrebbero attenderci nella loro metà campo e dobbiamo essere bravi a non sbilanciarci e lasciargli troppo campo. Con Italpol le palle inattive sono stati fattori positivi che ci hanno permesso di fare parecchi gol. Dobbiamo continuare su quella via limando i dettagli”

Appuntamento alle ore 16.00 di domani. Nella lista convocati manca il nome di George Lepadatu: ”Andrà in tribuna, ma nulla di grave – rassicura Ceppi -. Non era stato benissimo e preferisco risparmiarlo per noi e per la nazionale. Anzi gli faccio le congratulazioni per l’ennesima convocazione”.