Ecosantagata Civita Castellana, domenica la gara con il Prato

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana fa le valigie in direzione Prato per la terza giornata del campionato di serie B maschile girone F. Dopo la sconfitta casalinga di sabato scorso con l’Arno, capitan Buzzelli e compagni si recano in Toscana alla ricerca della prima vittoria da 3 punti della stagione. La gara è in programma domenica pomeriggio alle 17,30.

Il Prato è una matricola del campionato, essendo stata promossa dalla serie C, ma in queste due giornate ha già dimostrato ottime qualità e raccolto 3 punti, che lo fanno arrivare alla partita di domenica davanti all’Ecosantagata in classifica.

“Guardare alla classifica in questo momento non ha molto senso – precisa coach Stefano Beltrame – ma secondo me si è già capito che quest’anno ogni settimana ci saranno dei risultati a sorpresa, perché il livello del girone è altissimo e non esistono partite dal pronostico chiuso”.

“Per quanto ci riguarda – continua l’allenatore dell’Ecosantagata – abbiamo bisogno di fare punti per non perdere il treno delle prime e riscattare prontamente la sconfitta di sabato contro l’Arno. Un risultato che ci ha lasciato un po’ di amaro in bocca, perché ci è mancata la forza mentale in alcuni momenti decisivi per ribaltare le sorti del match. Ad esempio nel terzo set, quando avevamo recuperato 8 punti di svantaggio ma, una volta ripresa la partita, non siamo riusciti a infliggere il colpo finale all’avversario”.

La trasferta di Prato sarà quindi un banco di prova importante per l’Ecosantagata. Beltrame assicura che la squadra ha “imparato molto dalle prime due partite”, soprattutto per quanto riguarda l’approccio alla gara: “in questo girone la continuità di gioco è fondamentale per stare davanti alla fine del campionato, bisognerà dare battaglia ovunque per tirare fuori risultati positivi”.

E la gara di domenica, in questo senso, non fa eccezione: “Il Prato è una squadra solida – spiega il mister – che non è cambiata molto rispetto all’anno scorso, quindi fa della compattezza del gruppo la sua arma migliore. In più hanno il fattore campo a caricarli ulteriormente. Andare a Prato convinti di giocare una partita facile sarebbe l’errore più grande”.

Ecosantagata Civita Castellana