2 novembre, cerimonie commemorative: attenzione alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – 2 novembre, attenzione alla viabilità. Il comando di polizia locale ha emanato l’apposita ordinanza (n. 589 del 19/10/2021, integr. n. 602 del 25/10/2021) per consentire il regolare svolgimento delle cerimonie organizzate dal Comando Aviazione dell’Esercito: ovvero, la deposizione di una corona al monumento ai Caduti dell’Aves e la cerimonia presso il monumento ai Caduti di tutte le guerre posto all’interno del cimitero San Lazzaro.

A questo proposito, dalle ore 11 alle ore 12, in piazza Caduti Aviazione dell’Esercito (nei pressi dell’incrocio via A. Moro, via della Palazzina, Tangenziale ovest, a ridosso della rotatoria Ipercoop), gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale interromperanno la circolazione veicolare e disporranno le eventuali deviazioni.

Inoltre, a partire dalle ore 7,30 fino al termine della cerimonia, nell’area adibita a parcheggio antistante il cimitero San Lazzaro, nel tratto compreso tra il cavalcavia della s.p. Tuscanese fino al primo cancello del cimitero stesso (inteso nella direzione Viterbo-Montefiascone), con esclusione dello spazio di manovra degli autobus, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.