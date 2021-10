Turismo, Marini (Forza Italia): “Provvedimenti governo segnale fortissimo e concreto”

NewTuscia – VITERBO – “I provvedimenti a favore del settore turistico – il superbonus all’80% per gli alberghi, destinato alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza degli immobili, e la cosiddetta tax credit per le agenzie di viaggio – rappresentano un segnale fortissimo e concreto, da parte del Governo Draghi, a un comparto letteralmente massacrato dalla crisi seguita alla pandemia”.

E’ quanto dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, che aggiunge: “La ripresa, evidenziata nel periodo estivo, ora può e deve essere rafforzata: il turismo, insieme a tutto il suo indotto, è il vero motore dell’economia nazionale. Forza Italia si sta battendo, da due anni, affinché le aziende del settore siano supportate, in un momento di difficoltà eccezionale, e le misure varate dall’esecutivo vanno nella direzione che abbiamo indicato da subito. Per questo motivo, vogliamo ringraziare il presidente del Consiglio per il lavoro svolto. Il peggio è passato, ma non dobbiamo abbassare la guardia: è un preciso dovere delle istituzioni restare al fianco degli operatori, garantendo aiuti e sostegno fino al superamento definitivo del periodo più buio”.