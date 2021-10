Terzo appuntamento dell’omaggio a Dante alla parrocchia San Leonardo Murialdo di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Domani, venerdì 29 ottobre, è in programma nella parrocchia San Leonardo Murialdo di Viterbo il terzo appuntamento dell’ omaggio a Dante in occasione del 700° anniversario della morte e per celebrare il 750° anniversario del primo Conclave della storia della Chiesa svoltosi a Viterbo dal 1268 al 1271.

alle ore 19 recital e “Lectura Dantis” : “Dante Alighieri e la musica Viterbo nella Divina Commedia : Il Purgatorio”e “Il Conclave di Viterbo” Duo Daniela Sabatini (pianoforte) – Raffaella Sabatini (violino) con letture di Giuseppe Rescifina.

Verranno ricordati alcuni personaggi vissuti a Viterbo che Dante cita nella seconda cantica: in particolare i papi Clemente IV (il francese Guy Le Gros Foulquois), Adriano V (il genovese Ottobono de’ Fieschi) messo tra gli avari e Martino IV (il francese Simon de Brion) indicato come goloso delle anguille del lago di Bolsena “affogate nella vernaccia).

Si parlerà anche del primo e più lungo Conclave della storia della Chiesa svoltosi a Viterbo tra il 1268 e il 1271.

L’ ingresso è libero e gratuito. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid 19 (accesso con green pass e mascherina).

Parrocchia San Leonardo Murialdo Viterbo