Il Punto sulla 2° giornata di Seconda Categoria

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A

Tre compagini al vertice in una giornata caratterizzata da ben 4 pareggi.

Ok il Calcio Sutri (4) che sbanca il terreno del Real Tolfa (0) 3-1, in rete Puccica, Cippitelli, Campanella per gli ospiti. Tre Croci (2) Etrurians (4) finisce 1-1, vantaggio locale con Grimaldi e pareggio di Virgili. Il San Pio X supera 3-2 la Polisportiva Oriolo (1), in rete Perilli (doppietta) e Angeri, Iannucci e Pauselli per gli ospiti. La Vejanese (2) impatta 2-2 sul campo della Pro Alba Canino (2), per i locali ci pensa Maffei (doppietta) mentre gli ospiti segnano con Donati e Trancalini (rigore). Kaysra (2) Montalto (2) termina 1-1, ospiti avanti con Consoli, pareggio di Bordonaro. Infine DM 84 Cerveteri (1) D.L.F. Civitavecchia (2) termina 0-0. Riposa Atletico Monte Romano (1)

GIRONE B

Una sola compagine in vetta a punteggio pieno, l’ indomito Bolsena (6 punti), che batte 2-1 il Gradoli (1): per i locali in rete Parrino (doppietta) e Ceccarelli a segno per gli ospiti. L’ Aurora Querciaiola (4) supera in extremis (minuto 96’) l’ Ischia Di castro (3) 3-2. Partita che si sblocca nella ripresa a favore dei locali con Taratufolo, Lini raddoppia. Renzani e Baschetti portano il risultato sul 2-2 ed il 3-2 è siglato da Ineacho su acrobazia. Il Grotte santo Stefano (4) batte 2-1 la Virtus Marta (0), Rapaccioni porta avanti gli opiti, Zolla e Fillie capovolgono la situazione. Torrese (0) Proceno (3) termina 0-3: in rete Buzzico, Cherubini e Bacchi. Onano (2) Castiglione (2) finisce 1-1: Onori porta avanti i verde-azzurri, Chiurchiurlotto pareggia. Grotte Di castro (2) Robur Tevere (2) termina 1-1.

Due compagini in vetta, il Sacrofano (6 punti) travolge il Vasanello (1), Pizzi porta avanti i cimini, Serata e una doppietta di Sassi capovolgono la situazione.

Il Città di Fiano (6) batte 2-1 lo Shot Cassia (1). Comunale Civitellese (1) Pro Fiano (4) termina 0-0. Il Corchiano (3) espugna il terreno dell’ Atletico Monterosi (1) 1-0 con Magrini. Vis Bracciano (1) Atletico Monterano (3) termina 0-3: Coletti (doppietta) e Trifelli in rete. Manziana (0) Sabazia (3) termina 1-2. Riposa Vigor Rignano Flaminio (3).