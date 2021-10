Nuovi orari omogenei di ricevimento del pubblico alla Stazioni Carabinieri della provincia di Rieti

NewTuscia – RIETI – Entro la fine del mese di ottobre saranno affissi all’ingresso di ogni Stazione Carabinieri della Provincia i nuovi cartelli che indicano gli orari di ricezione del pubblico, già attivi dal 2 agosto u.s., standardizzati, omogenei e concordati tra i Comandanti ai vari livelli. La scelta è stata motivata solo ed esclusivamente dall’avvertita necessità di agevolare gli utenti ed implementare la prossimità al cittadino. La Stazione di Borgorose, comandata ormai da diversi anni d al Luogotente Carica Speciale Vincenzo Telesca, ha intercettato da tempo le esigenze dei cittadini affiggendo i cartelli già da tempo.

Se è vero che le moderne forme di comunicazione telematica hanno sicuramente avvicinato il cittadino alle istituzioni rendendo meno indispensabile il contatto diretto, è altrettanto vero che la Stazione dei Carabinieri, anche la più piccola è, e rimarrà sempre, un insostituibile punto di riferimento per cittadini, autorità ed enti locali. Non può essere ignorata l’importanza del contatto diretto tra chi rappresenta lo Stato e la persona che ne ha bisogno; esiste infatti un impalpabile esigenza di sicurezza, tranquillità e rassicurazione che solo uno sguardo ed una stretta di mano possono trasmettere.

Gli orari saranno affissi agli ingressi delle caserme e, per agevolare gli utenti, sarà comunque possibile concordare telefonicamente un appuntamento in orari diversi in caso di urgenza o impossibilità.

ORARI RICEVIMENTO STAZIONI CARABINIERI PROVINCIA DI RIETI