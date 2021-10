Incidente mortale in autostrada

NewTuscia – ORTE – Traffico in tilt per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte intorno alle 14.00 un furgoncino con a bordo otto persone sull’autostrada A1 tra Orte e Magliano Sabina, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico che avrebbe fatto ribaltare il mezzo.

Uno dei passeggeri di 54 anni, proveniente da Crotone, sbalzato fuori dal finestrino, sarebbe purtroppo morto sul colpo. Un’altra persona sarebbe rimasta ferita gravemente e trasportata in elisoccorso all’ospedale.

Presenti sul luogo dell’incidente, vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo che perdeva copiosamente carburante, sanitari del 118, agenti della polizia stradale di Terni e Orvieto gli operatori dell’Anas che stanno gestendo la circolazione: sul tratto in questione alle 16.00 la fila di auto si aggirava intorno ai 12 chilometri.