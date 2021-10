Ddl Zan, Bonafoni: “Alla manifestazione per i diritti”

NewTuscia – ROMA – “All’indomani di una bruttissima pagina per il Parlamento italiano, che ha affossato il ddl Zan con la tagliola, oggi sarò in via di San Giovanni in Laterano a Roma per manifestare insieme a chi ha a cuore i diritti di tutte e tutti e si batte da anni ogni giorno per il loro pieno riconoscimento. Offendono le immagini di ieri in Senato, vedere l’aula plaudire e gioire per aver fatto a pezzi una legge contro l’odio, l’intolleranza, l’insopportabile discriminazione omotransfobica, una norma che aspettiamo da 30 anni, in mostruoso ritardo rispetto alle lancette della storia. Serve una risposta forte, quella di una comunità di persone libere che ha il diritto di prendersi la felicità e di far valere la propria voce”.

Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.