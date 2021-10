Civita di Bagnoregio protagonista stasera a “Il Lazio degli Eventi”

La puntata di cultura e spettacolo dedicata a Raffaella Carrà ha stregato il pubblico di Tele Lazio Nord e dei social. Un tributo doveroso per la regina della televisione italiana recentemente scomparsa.

Intanto stasera alle 21 su Tele Lazio Nord (C. 94, 629 e 848 Dtt) e sulla pagina di Luce Nuova sui fatti, Il Lazio degli Eventi, NewTuscia.it, Tusciatimes e del circuito TLN sarà la volta della seconda puntata dell’inserto turistico “Il Lazio degli Eventi” con protagonista Civita di Bagnoregio.

Un realtà, quella di Civita di Bagnoregio, che non conosce crisi. Negli ultimi mesi, da quando le misure anticovid sono state in parte allentate, si è assistito addirittura ad un aumento del 35% nello stesso periodo del 2020. Un lavoro continuo, quello di promozione del borgo tra i calanchi, iniziato dalla prima amministrazione Bigiotti e mai fermatosi. L’accelerazione della promozione di Civita di Bagnoregio è scattata dal 2015 con i contatti con la Regione Lazio. Un percorso comune concretizzatosi in aiuti concreti per la salvaguardia del sit o di Civita ed iniziative come l’Appello per salvare Civita di Bagnoregio, cui hanno aderito le massime autorità e personalità italiane di ogni ambito. Insieme a ciò la nascita di una società partecipata, Casa Civita Srl, dedita completamente allo sviluppo turistico del Comune di Bagnoregio, ovviamente in primis di Civita.

Saranno in studio il sindaco di Bagnoregio Luca Profili, l’amministratore unico di Casa Civita Srl Francesco Bigiotti e il geologo del Museo geologico e delle Frane di Civita di Bagnoregio, Luca Costantini.

Nella seconda parte torna lo sport con l’intervista esclusiva di Leonardo Pacini, nuovo conduttore sportivo e Paolo Graziotti, collaboratore esperto e giornalista de Il Messaggero, al presidente del Monterosi Tuscia, Luciano Capponi.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni ed esordirà la nuova madrina e giornalista de Il Lazio degli Eventi, Cristina Zadro, che da questa puntata presenterà sul posto tutti i siti e le realtà turistiche del programma.

Ci saranno, inoltre, gli interventi della responsabile social Eleonora Perone e dell’opinionista fisso Stefano Stefanini. Tra la prima e la seconda parte spazio all’oroscopo con “Luce di stelle” a cura di Terry Alaimo.

L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 21 per la quinta puntata di “Luce Nuova sui fatti” con la prima sulla cronaca in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

