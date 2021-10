Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 9° 10° ed 11° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia -VITERBO – Il Monterosi Tuscia, dopo il successo interno per 1-0 sulla Paganese è uscito sconfitto per 2-0 in trasferta sul campo del Picerno per 2- e nel successivo incontro interno con il Catania in piena crisi societaria, ha rimediato una sonora sconfitta interna per 4-1.

Per fortuna la classifica non è preoccupante in quanto i biancorossi della Tuscia sono a quota 13 punti in classifica e nel prossimo turno affronteranno, in una trasferta molto difficile, il Monopoli che dopo la sconfitta di misura in trasferta per 1-0 a Foggia nel derby pugliese, ha vinto in casa per 1-0 con la Juve Stabia ed ha bissato il successo in trasferta andando a vincere per 2-1 allo stadio Ceravolo di Catanzaro.

Per i ragazzi di Mr. D’Antoni si tratta una trasferta molto impegnativa contro una compagine che naviga a quota 19 punti in classifica nelle zone medio alte della graduatoria a ridosso delle prime posizioni.

Il Bari capolista dopo il successo per 3-1 sul terreno di gioco del Campobasso è stato fermato in casa sul risultato di 1-1 dal Foggia di Zeman nel Derby Pugliese e poi alla 11°Giornata ha subito una pesante sconfitta in trasferta per 3-0 sul campo della Virtus Francavilla.

I galletti nel prossimo turno di campionato saranno impegnati in casa allo stadio San Nicola nel big math della 12° giornata con il Catanzaro di Calabro, che è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 ad opera del Monopoli.

La Fidelis Andria dopo il pari interno 1-1 con L’Avellino, e la sconfitta in trasferta per 2-1 sul campo del Taranto nel derby pugliese, ha finalmente colto un prezioso successo interno battendo per 1-0 la Turris che è molto importante in chiave lotta per la salvezza.

Il prossimo turno vedrà i bianco-azzurri della Fidelis Andria impegnati in trasferta sul campo del Latina uno scontro diretto salvezza contro una compagine quella neroazzurra pontina che attraversa un momento di grave difficoltà.

La Juve stabia dopo la sconfitta interna per 3-2 subita ad opera del Picerno, ha nuovamente perso per 1-0 in trasferta sul campo del Monopoli, per poi rialzare la testa tra le mura amiche dove ha battuto di misura 1-0 il Messina di Mr.Capuano, ridando fiducia ad un ambiente quello stabiese che stava soffrendo l’andamento altalenante della squadra in questo scorcio di campionato.

Il prossimo turno vedrà la Juve Stabia impegnata in trasferta sul campo della Turris in un derby molto sentito nell’Hinterland napoletano.

Il Palermo dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita sul campo della Turris, si è subito ripreso vincendo in casa allo stadio Barbera di Palermo battendo per 1-0 la Virtus Francavilla ed espugnando per 3-1 il campo della Vibonese.

I rosanero palermitani nel prossimo turno saranno impegnati in casa con l’Avellino reduce dal successo interno per 3-0 sulla Paganese, una partita di cartello che richiamerà molti tifosi allo stadio Barbera di Palermo.

Il Potenza dopo lo scivolone interno per 3-2 rimediato ad opera del Messina di Mr.Capuano, è stato sconfitto per 2-0 sul campo della Paganese.

I rossoblù del Potenza si sono poi riscattati ed hanno superato in casa 2-1 il Latina giocando una buona gara per intensità agonistica e determinazione.

Il Campobasso dopo la sconfitta interna per 3-1 ad opera del Bari, i rossoblù molisani si sono subito riscattati vincendo per 3-2 sul campo della Turris per poi nel turno successivo per pareggiare 1-1 in casa con l’ostico Picerno.

L’Avellino dopo il pareggio 1-1 sul campo della Fidelis Andria, ha ottenuto un prezioso pareggio per 2-2 sul campo del Catania e ed un netto successo interno per 3-0 sulla Paganese che ha rilanciato le quotazioni degli irpini, che dovranno vedersela con il Palermo in trasferta.

La Vibonese impelagata nella lotta della salvezza in queste ultime giornate, dopo aver ottenuto un prezioso successo in casa per 2-0 sul Latina, ha poi ottenuto un pareggio a reti inviolate sul campo del Messina che aveva dato fiducia all’ambiente rossoblù.

Nel prossimo turno la Vibonese si recherà in trasferta sul campo del Catania che nonostante i suoi problemi societari ha battuto per 4-1 il Monterosi.

Il torneo è entrato nella fase calda ormai siamo quasi ad un terzo del campionato i valore delle varie compagini stanno uscendo fuori ed i punti iniziano a pesare.

RISULTATI DELLA 9° GIORNATA D’ANDATA

CAMPOBASSO-BARI 1-3

CATANZARO-TARANTO 3-0

FIDELIS ANDRIA-AVELLIN0 1-1

FOGGIA-MONOPOLI 1-0

JUVE STABIA-PICERNO 2-3

MONTEROSI-PAGANESE 1-0

POTENZA-MESSINA 2-3

TURRIS-PALERMO 3-0

VIBONESE-LATINA 2-0

RISULTATI 10° GIORNATA D’ANDATA

MESSINA-VIBONESE 0-0

PICERNO-MONTEROSI 2-0

TURRIS-CAMPOBASSO 2-3

BARI-FOGGIA 1-1

CATANIA-AVELLINO 2-2

LATINA-CATANZARO 0-2

MONOPOLI-JUVE STABIA 1-0

PAGANESE-POTENZA 2-0

RISULTATI DELLA 11° GIORNATA D’ANDATA

AVELLINO-PAGANESE 3-0

CAMPOBASSO-PICERNO 1-1

CATANZARO-MONOPOLI 1-2

FIDELIS ANDRIA-TURRIS 1-0

FOGGIA-TARANTO 1-1

JUVE STABIA-MESSINA 1-0

MONTEROSI-CATANIA 1-4

POTENZA-LATINA 2-1

VIBONESE-PALERMO 1-3

VIRTUS FRANCAVILLA-BARI 3-0

CLASSIFICA

BARI 24

CATANZARO 20

PALERMO 19

MONOPOLI 19

TARANTO 17

FOGGIA 17

VIRTUS FRANCAVILLA 17

TURRIS 16

AVELLINO 16

CATANIA 15 (-2)

CAMPOBASSO 15

PICERNO 15

JUVE STABIA 14

PAGANESE 14

MONTEROSI 13

POTENZA 10

MESSINA 9

FIDELIS ANDRIA 9

VIBONESE 8

LATINA 8

PROSSIMO TURNO 12° GIORNATA D’ANDATA

BARI-CATANZARO

LATINA-FIDELIS ANDRIA

MONOPOLI-MONTEROSI

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA

PICERNO-FOGGIA

TARANTO-POTENZA

TURRIS-JUVE STABIA

MESSINA-CAMPOBASSO

CATANIA-VIBONESE

PALERMO-AVELLINO