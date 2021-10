Energia. Lombardi: “Istituito Ape Lazio, archivio on line certificazioni immobili”

Approvato il regolamento per l’attuazione di Ape Lazio, sistema informativo delle certificazioni energetiche degli edifici del Lazio. Accesso tramite SPID al portale https://www.apelazio.enea.it/

Lombardi: “Uno strumento prezioso per risparmio energetico e abbattimento emissioni inquinanti”

NewTuscia – ROMA – La Regione Lazio ha approvato con la delibera dell’Assessorato alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale il regolamento per l’attuazione di APE Lazio, il sistema informativo attraverso il quale la Regione gestisce il sistema di certificazione energetica e che comprende il catasto degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

Le funzionalità base del sistema sono: il Registro dei Certificatori, l’Anagrafe degli Edifici, l’Integrazione con il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) e le altre basi di dati regionali.

“Con questo provvedimento istituiamo un grande archivio online degli Attestati di Prestazione Energetica del Lazio in modo da fornire a cittadini, certificatori, notai ed altri operatori del settore una mappatura del livello di efficienza energetica degli edifici del Lazio il cui valore economico sul mercato aumenta quanto più è alta la sua classe energetica. In sintesi, meno emissioni produce un immobile in vendita o in affitto, maggiore sarà il guadagno che il proprietario potrà trarne. – dichiara Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale – Il Portale Ape Lazio è anche uno strumento prezioso per chi ad esempio, approfittando dell’incentivo nazionale Super Bonus, deve ristrutturare la propria casa e ha bisogno di sapere da quale classe energetica parte per poterla migliorare con adeguati interventi di efficientamento energetico. Con questa delibera andiamo quindi a concludere l’iter di attuazione della normativa nazionale (decreto del Ministro dello Sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), volta a promuovere e incentivare il risparmio energetico, fondamentale per l’abbattimento delle emissioni inquinanti”.

L’accesso al sistema informativo APE Lazio avviene attraverso una sezione del sito istituzionale della Regione, al link https://www.apelazio.enea.it/ esclusivamente attraverso le credenziali SPID in attuazione del “Decreto Semplificazioni”.

Le ispezioni delle opere o degli edifici, volte a verificare la veridicità degli attestati di prestazione energetica, sono effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2% degli attestati presentati e assicurando comunque il controllo di almeno il 10% degli attestati concernenti gli edifici di nuova costruzione.