Il Duo Maclè al Beethoven Festival Sutri

NewTuscia – SUTRI – Dopo il tutto esaurito al concerto del duo Scarponi Michelini, la ventesima edizione del Beethoven Festival Sutri si appresta a concludersi con l’ultimo appuntamento in programma, sabato 30 ottobre alle ore 18 (Chiesa di San Francesco). L’evento sarà affidato al travolgente Duo Maclè formato dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi: quattro mani che accarezzano ed esaltano i tasti del pianoforte. “Blu Tango” sarà il titolo di questo ultimo appuntamento che, in omaggio al centenario dalla sua nascita, si aprirà con una ricercata selezione di brani di Astor Piazzolla (Adiós Nonino, La muerte del Angel, Introduccion al Angel, Fracanapa, Fuga y misterio, Allegro tangabile, Tres minutos con la realidad e Primavera Porteña) per concludersi con la Rapsodia in blu, una delle più famose composizioni dello statunitense George Gershwin.

Maclé, termine francese derivante dalla gemmologia, può indicare cristalli della stessa specie aventi orientamento differente, cristalli geminati a forma di stella e, secondo il francese antico, macchie. L’idea è quella di rappresentare la poliedrica musicalità e la versatilità delle due interpreti, sulla base delle specifiche e peculiari sensibilità artistiche, per la creazione dell’unicità nella fusione sonora e interpretativa. Il Duo Maclé, perfezionatosi con Marcella Crudeli, spazia tra il vasto repertorio della letteratura pianistica, con i grandi capolavori della musica classica, e le sonorità contemporanee. L’ensemble cameristico ha tenuto concerti al Teatro della Gioventù di Genova ed al Miela di Trieste, al Teatro delle Erbe ed al Dal Verme di Milano, all’Auditorium del Gonfalone, al Teatro Valle ed al Forum di cultura austriaco di Roma. Le due artiste hanno suonato in varie stagioni musicali ed in festival in Italia ed in Europa (dal Belga Festival Musique à la source Chaudfontaine allo spagnolo Festival Internacional de Música La Rambla) e sotto l’egida di istituzioni come la Fundación Segovia Linares ed il Conservatorio Hidalgo di Malaga in Spagna. Il Duo Maclé è stato applaudito a Madrid, Bordeaux, Sofia, New York e, in qualità di socio della Società italiana di musica contemporanea, ha partecipato a meeting internazionali per la promozione della nuova musica. Ha preso parte inoltre alla Call for women artists, esibendosi per l’Associazione Magfest Italia presso lo Spazio Matta di Pescara, nel corso della giornata mondiale contro la violenza alle donne (Free form free from violence).

Il Beethoven Festival Sutri 2021 è organizzato nel rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria in vigore. È vivamente consigliata la prenotazione tramite WhatsApp (o SMS) al numero telefonico 353.3756855 oppure all’indirizzo email info@beethovenfestivalsutri.com entro le ore 12.00 del giorno del concerto. I biglietti si potranno acquistare all’ingresso a partire da un’ora prima dell’inizio dei concerti ed i posti saranno abbinati alle prenotazioni. Per informazioni più dettagliate si invita a consultare il sito www.beethovenfestivalsutri.com.