Via D. Alighieri. Il sindaco Profili risponde a “Uniti per Bagnoregio”

NewTuscia – BAGNOREGIO – Ho risposto oggi all’interrogazione del gruppo consiliare “Uniti per Bagnoregio” che riguardava la viabilità di “Via Dante Alighieri”. Sia io, sia gli uffici, siamo sempre stati a disposizione per chiarimenti. Sulla tematica della velocità all’interno del centro abitato del paese, abbiamo pensato fosse giusto fare un ragionamento generale e non soltanto legato alla risoluzione del problema su una via. Per questo abbiamo disposto anche in questi ultimi giorni, di intervenire con degli attraversamenti pedonali rialzati in via fidanza.

Per noi l’incolumità dei cittadini viene al primo posto ma è evidente che abbiamo una responsabilità verso tutti gli abitanti e non soltanto su quelli di una via. Incontreremo anche la provincia per le strade di loro competenza. Detto questo, invito tutti, grandi e piccoli, a cercare di rispettare le regole del codice della strada, dalla velocità alla sosta su parcheggi riservati ai disabili, che a volte anche sotto la sede comunale sono state occupate anche da chi oggi si lamenta di qualche giorno di ritardo nella risposta di una interrogazione.

Luca Profili

Sindaco di Bagnoregio