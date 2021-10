VBC Viterbo – Unomaglia Valdarnoinsieme FI 2-3

NewTuscia – VITERBO – Debutto casalingo per le ragazze della Vbc Viterbo che affrontato la coriacea formazione Toscana della Unomaglia Valdarnoinsieme FI in un match combattuto e giocato fino all’ultimo respiro. Partono bene le ragazze di mister Iacovacci e il set scorre punto su punto, sul finale guidate da Gacomel e Capotosti riescono ad avere la meglio per 25 – 23. Comincia in salita il secondo set con le Toscane che allungano con un parziale di 10 – 5 e le ragazze Viterbesi molto fallose ed imprecise. Dopo un time out chiamato da mister Iacovacci sul 12 -20 le ragazze si scuotono riescono a recuperare servendo bene e anche grazie agli attacchi di Giacomel e Macari si portano sul 24-24 per poi cedere agli avversari sul 24-26. Il terzo set viene vinto dalle Toscane con il punteggio di 25-17, la formazione laziale guidata da capitan Guidozzi è molto imprecisa non riesce a trovare il bandolo della matassa e cade sotto i colpi avversari. Il quarto set se lo aggiudicano le Viterbesi che in ripresa lo chiudono 25-20. Si va al tie break e il gioco avanza punto punto con un leggero vantaggio per le Toscane che si aggiudicano il set per 15-11 vincendo la gara per 3-2,

Nuovo impegno casalingo sabato 30 ottobre alle 16 contro la formazione Umbra dell’Autostop Trestina.

Vbc Viterbo:

Guidozzi,IppolitiV.,IppolitiE.,Capotosti,Marinelli,Lupoli,Guerrini,Garbuglia,Macari,

Carbonari (L), Quadrani (L)

All : Iacovacci

Unomaglia Valdarnins. Fi :

Manetti G., Ori, Mantelli, Poggi, Casimirri, Vitali, Cicali, Monchi, Manetti L., Pezzatini,

Morandi, Cozzi (L)

All : Lapi

Arbitri:

Giacomi Letizia

Falzi Claudia Beatrice