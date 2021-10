Unitus: c’e’ il portale affitto case

NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito delle iniziative di Unitus volte ad ampliare la gamma dei servizi offerti agli studenti, è stato realizzato di recente il sito – consultabile all’indirizzo https://affittocase.unitus.it/properties/ – contenente molte proposte di locazione di appartamenti per studenti fuori sede.

L’iniziativa assume grande importanza con la ripresa delle attività didattiche in presenza. “Con la realizzazione di questo sito-sottolinea Alvaro Marucci prorettore dell’UNITUS che ha curato la realizzazione di questo importante progetto- l’Ateneo viterbese compie un altro passo che lo porta ad essere al vertice delle classifiche degli Atenei italiani anche per quanto concerne questa particolare forma di servizio agli studenti”.

“Un’iniziativa aggiunge Antonella Sberna assessore comunale ai rapporti con l’Università e referente del progetto per il Comune di Viterbo – pensato insieme per aiutare gli studenti ad approcciare con serenità e sicurezza alla nostra città. L’obiettivo infatti che l’amministrazione vuole raggiungere in sinergia con l’Ateneo della Tuscia è collaborare a ripopolare il centro storico ed offrire agli studenti alloggi di qualità e servizi gratuiti di trasporto cittadino.

Questo al fine di sostenere le politiche attive per i giovani- continua la Sberna- puntare sulla loro sicurezza e tranquillità anche per le famiglie con una attenzione sempre crescente alla sostenibilità ambientale”. L’iniziativa si avvale della collaborazione del Comune di Viterbo, della Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari e della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Attraverso questo progetto, gli studenti Unitus possono contare su appartamenti in regola con le norme igieniche e di sicurezza.

I proprietari infatti possono far censire e far pubblicare i propri appartamenti su questo sito soltanto in caso di possesso di precisi requisiti. Inoltre, i prezzi dei canoni di affitto sono fissati con particolare favore per gli studenti dell’Università. “Quindi nessuna brutta sorpresa per i nostri studenti nella delicata fase della ricerca dell’alloggio – osserva il professor Andrea Genovese, delegato del rettore per il diritto allo studio – a ulteriore dimostrazione di quanto convenga iscriversi all’Università della Tuscia”.