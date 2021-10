Messa in sicurezza delle scuole, affidati lavori per 180mila euro

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – 180mila euro destinati alla sicurezza antincendio delle scuole. Dando seguito alle delibere approvate dalla giunta comunale a fine agosto, il comune ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole cittadine “Dante Alighieri”, “Cerquetti”, “Don Bosco” e “XXV Aprile”.

“Si tratterà per lo più di interventi ammodernamento e messa a norma degli impianti e delle scale antincendio, al fine di garantire condizioni di maggiore sicurezza e più facile agibilità dei plessi sia per gli alunni che per il personale scolastico”, dichiarano il sindaco Luca Giampieri e l’assessore Carlo Angeletti.

I lavori saranno eseguiti in maniera tale da ridurre al minimo le interferenze con le attività scolastiche, concentrando gli interventi più importanti nel periodo di sospensione didattica.