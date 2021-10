‘Futura’, il film che verrà presentato da Alice Rohrwacher, al Multisala Moderno di Bolsena,

BOLSENA – “Il nostro cambiamento è più veloce”. È una frase emblematica ma che racchiude tutto il lavoro fatto da Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi in ‘Futura’, il docu film in uscita evento il 25, 26 e 27 ottobre 2021.

Presentato nella sezione ‘Quinzaine des Réalisateurs’ al Festival di Cannes 2021 e nella sezione ‘Alice nella Città’ alla Festa del Cinema di Roma 2021, ‘Futura’ approderà anche al Multisala Moderno di Bolsena (lunedì 25 ottobre alle 21.30, martedì 26 ottobre alle 21 e mercoledì 27 ottobre alle 18.30 e alle 21.30).

Nel doppio evento del 27 ottobre, ci sarà Alice Rohrwacher che alle 18:30 presenterà la sua ultima fatica, una pellicola che parla e fa parlare i giovani.

I tre registi infatti, all’inizio del 2020 hanno intrapreso un lungo viaggio per tutta l’Italia, interrogando i più giovani sul futuro che in questo documentario, viene declinato al femminile, ‘Futura’ per l’appunto.

Il lavoro, svolto a più riprese causa pandemia, all’inizio non voleva toccare l’argomento Coronavirus ma questo evento ha cambiato inesorabilmente la percezione sul domani di migliaia di giovani.

Prodotto da Avventurosa e Rai Cinema, il film è un ritratto collettivo fatto dai giovani tra i 15 e i 20 anni, che riflettono sul nostro paese e su quello che li e ci aspetta, con una punta di speranza.

Tre registi, una telecamera e tante domande: questo è ‘Futura’, un viaggio nel viaggio, alla scoperta dei sogni, dei progetti ma anche delle ansie e delle paure degli adolescenti del giorno d’oggi.

L’appuntamento è dunque mercoledì 27 ottobre 2021 alle 18:30 per assistere all’intervento della regista Alice Rohrwacher ma il film sarà proiettato anche nelle serate del 25, del 26 e del 27 ottobre.

Multisala Moderno Bolsena