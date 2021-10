Ripristino del doppio senso di circolazione in Via D.Alighieri e Via Aldo Moro dal 27 Ottobre

NewTuscia – VITERBO

“Si informa che, con ordinanza n.40 del 23.10.2021, su disposizione del Sindaco, è stato ripristinato il doppio senso di circolazione in Via A. Moro e nel tratto di Via D. Alighieri compreso tra l’intersezione con Via del Lago e la fine della via. Le nuove disposizioni entreranno in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale che, salvo imprevisti, avverrà nella giornata di martedì 26 ottobre 2021. A tal fine, con ordinanza n.41 del 23.10.2021, è stato disposto divieto di sosta nelle vie interessate. Il traffico potrà subire dei rallentamenti.

Il comune si scusa per il disagio. ”