Catania indigesto per il Monterosi, al Rocchi finisce 1-4

NewTuscia – VITERBO / Brutta sconfitta per il Monterosi al Rocchi

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Marcianò; Rocchi, Mbende, Piroli; Verde, Franchini (Buglio 75′), Di Paolonatonio, Adamo (Buono 51′), Cancellieri; Costantino, Polidori. A disp.: Alia, Buono, Polito, Luciani, Tartaglia, Nasini, Tonetto, Sdaigui, Basile, Buglio, Caon. All: D’Antoni.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Greco (Russotto 87′), Maldonado (Cataldi 71′), Provenzano; Ceccarelli (Biondi 60′), Moro (Pino 87′), Russini (Izco 71′). A disp.: Stancampiano, Pino, Ercolani, Biondi, Cataldi, Izco, Bianco, Russotto, Sipos. All: Baldini

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno

ASSISTENTI: Andrea Bianchini di Perugia e Davide Conti di Seregno

RETI: Moro (Cat) 26′ – Russini (Cat) 48′- Polidori (MTU) 54′ rig. Greco (Cat) 78′ – Moro (Cat) 82′

AMMONITI: Rocchi (MTU) – Adamo (mtu) – Di Paolantonio (TU) – Verde (MTU)

A differenza di altre volte, il match è subito vibrante. Le due squadre partono subito a mille all’ora ma le occasioni più grandi sono fin dall’inizio di marca ospite. Sull’asse Ceccarelli-Rossini si sviluppa una grande chance che la retroguardia casalinga riesce a respingere bene. La rete ospite però è nell’aria e arriva alla mezz’ora: Provenzano mette Moro solo davanti al portiere e l’attaccante non si fa pregare, 0-1 Catania al 26′. Da qui alla fine del primo tempo è un assolo siciliano, con la squadra di D’Antoni che non riesce ad imbastire azioni degne di nota.

La ripresa segue sostanzialmente i ritmi dei primi 45 minuti di gioco. Il raddoppio arriva con una traiettoria splendida di Russini che beffa il portiere, posizionato sul lato opposto. Il doppio vantaggio degli ospiti accende una breccia vitale nel Monterosi che, pochi minuti dopo si conquista un calcio di rigore: dal dischetto Polidori batte Sala, 1-2 al Rocchi. Davvero ingenua la trattenuta di Monteagudo su Costantino in questo frangente.

Purtroppo però, la veemenza della squadra laziale si smarrisce subito, giusto in tempo di vedere trionfare il Catania con altre due reti: prima Greco fa tris su servizio di Moro, poi l’attaccante fa tutto da solo e fa doppietta raccogliendo un gran bel cross. Finisce dunque 1-4. Seconda sconfitta consecutiva per Polidori e compagni, Sabato pomeriggio c’è il Monopoli: urge continuare a far punti.

Fonte foto: Pagina Facebook Monterosi Calcio