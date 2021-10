La Viterbese perde 1-0 anche a Lucca basta una rete Eklu e per i gialloblù cala il sipario

Maurizio Fiorani

NewTuscia – LUCCA – La Viterbese perde 1-0 sul campo della Lucchese. Una squadra allo sbando quella dei gialloblù, che ancora una volta delude con una prestazione a dir poco imbarazzante: dopo essere passata in svantaggio con una rete di Eklu al 10° del primo tempo, la Viterbese non ha avuto la forza di reagire. Solo una conclusione di Urso alla fine del primo tempo, poi il buio più completo neanche i cambi hanno portato effetti tangibili. La manovra della squadra non è migliorata anzi la Viterbese è rimasta in 10 uomini con l’espulsione di Urso nella ripresa, che ha spento la luce alla compagine gialloblù. La prossima partita la Viterbese affronterà l’Ancona-Matelica, una partita che rappresenta uno spareggio da non sbagliare.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo:

LUCCHESE: Coletta, Papini, Visconti, Bensaja, Bachini, Semprini, Bellich, Nanni, Eklu Shaka, Corsinelli, Belloni

A disposizione di Mr.Pagliuca: Cucchietti, Gibilterra, Babbi, Panati, Quirini, Yabubiv, Frigerio, Dumbravanu, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi.

VITERBESE: Daga, Martinelli, Urso, Volpicelli, Murilo, Pavlev, Calcagni, Marenco, Van Der Velden, Megelaitis.

A disposizione di Mr. Giuseppe Raffaele Bisogno, Fracassini, Capanni, Simonelli, Enrico, Volpe, Ricchi, Foglia, Zanon.

Arbitro: Signor Luca Zucchetti di Foligno.

Assistenti: Signori Daniel Caldirola di Milano e Marco Sicurello di Seregno.

Quarto Uomo: Signor Paul Leonard Mihalache di Terni.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Prime fasi di studio le due compagini, si danno battaglia a centrocampo.

Al 4° punizione dal limite dell’area di rigore per la Viterbese, Volpicelli mette in mezzo un bel traversone in area di rigore, ma nessun giocatore della Viterbese riesce a deviare il pallone in porta e finisce sul fondo; l’azione dei gialloblù sfuma.

Al 9° azione pericolosa della Lucchese con i rossoneri che si distendono bene in attacco con un bel traversone, che attraversa tutta l’area di rigore della Viterbese e si perde poi sul fondo.

Al 10° la Lucchese passa in vantaggio con il centrocampista Eklu che di testa mette in rete a fin di palo alla sinistra del portiere gialloblù Daga, su un traversone dalla fascia sinistra.

La Viterbese prova a reagire.

Al 17° viene ammonito Pavlev della Viterbese per gioco falloso.

Al 21° azione pericolosa della Viterbese con Alberico che mette in mezzo all’area di rigore rossonera. Urso viene anticipato in fallo laterale da un difensore della Lucchese.

Al 23° calcio d’angolo per la Lucchese, dalla bandierina si incarica della battuta l’ex gialloblù Bensaia. Traversone teso, la difesa gialloblù allontana la minaccia.

La Lucchese pressa molto alto sui portatori di palla della Viterbese che soffre molto l’aggressività dei toscani.

Al 38° corner per la Viterbese, che conquista un calcio d’angolo, dalla bandierina batte Volpicelli che mette in area un traversone, ma la difesa rossonera toscana libera ed allontana la minaccia.

Al 39° viene ammonito il difensore Martinelli per gioco falloso.

Al 40° tiro di Murilo della Viterbese che finisce alta sopra la traversa.

Al 42° Lucchese pericolosa con Eklu che di testa impegna il portiere Daga che si è riscattato respingendo la pericolosa conclusione poi la difesa gialloblù mette in corner.

Al 44° ancora corner per i padroni di casa della Lucchese,

Al 45° Viterbese pericolosa con Urso che si fa 50m di campo palla al piede, coast to coast, un contropiede che poteva essere sfruttato meglio dalla Viterbese, in quanto in area rigore rossonera c’era Murilo tutto solo, ma Urso conclude forte in porta, e il portiere della Lucchese Coletta risponde alla grande respingendo il tiro evitando la rete del pareggio della Viterbese.

La prima frazione di gioco è terminata con il risultato di 1-0 per i rossoneri della Lucchese.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Doppio cambio nella Viterbese: entrano in campo Volpe e Fracassini, per Alberico e Pavlev

Al 3° tiro dalla distanza di Semprini della Lucchese che manda alto sopra la traversa.

All’8° cambio nella Lucchese: entra Frigerio al posto di Visconti.

Al 10° cross di Megelaitis per la Viterbese. Colpo di testa di Volpe e parata del portiere Coletta della Lucchese.

Al 12° viene ammonito Urso della Viterbese per proteste.

Al 15° viene espulso Urso della Viterbese per somma d’ammonizione a causa di una trattenuta su di un avversario.

Al 17° viene ammonito Semprini della Lucchese per gioco falloso.

Al 22° corner per la Lucchese, cross in area della Viterbese, la palla giunge sui piedi di Corsinelli della Lucchese conclude alto sopra la traversa della porta difesa dal portiere Daga della Viterbese.

Al 26° alta sostituzione nelle file della Viterbese: esce Volpicelli al suo posto entra Errico un trequartista per cercare di dare maggiore vivacità al gioco della squadra.

La Viterbese non punge in attacco, non è mai pericolosa in area di rigore rossonera.

Al 30°Cambio nella Lucchese; esce Semprini al su o posto entra Dumbravanu.

Al 34° cambio nella Viterbese: Esce Fracassini al suo posto entra Capanni nella Viterbese.

Al 36° mischia in area della Lucchese con la difesa toscana che si rifugia in corner.

Al 37° la Lucchese si rifugia in corner, la difesa toscana si difende a denti stretti.

Al 40° cambio nella Lucchese: esce Belloni; al suo posto entra in campo Babbi

Al 45° esce Megelaitis al suo posto entra Simonelli nelle file della Viterbese.

La partita finisce 1-0 per la Lucchese dopo 6 minuti di recupero ormai è calata notte fonda per i gialloblù.

RISULTATI DELLA 11° GIORNATA

LUCCHESE-VITERBESE 1-0

ANCONA-MATELICA-FERMANA 1-2

IMOLESE-GROSSETO 4-0

SIENA-PESCARA 1-1

VIS PESARO-GUBBIO 1-0

TERAMO-CESENA 0-4

OLBIA-MODENA si gioca domani

CARRARESE-VIRTUS ENTELLA si gioca domani

PISTOIESE-MONTEVARCHI si gioca domani

PONTEDERA-REGGIANA si gioca lunedi

CLASSIFICA

REGGIANA 24

CESENA 24

SIENA 19

ANCONA-MATELICA 19

GUBBIO 18

IMOLESE 18

MODENA 18

PESCARA 16

VIS PESARO 15

LUCCHESE 14

CARRARESE 14

OLBIA 13

PONTEDERA 11

TERAMO 11

MONTEVARCHI 10

FERMANA 9

GROSSETO 9

VITERBESE 6

PISTOIESE 6

PROSSIMO TURNO

MONTEVARCHI-TERAMO

CESENA-PISTOIESE

FERMANA-PONTEDERA

GROSSETO-VJS PESARO

MODENA-CARRARESE

PESCARA-OLBIA

VIRTUS ENTELLA-IMOLESE

VITERBESE-ANCONA-MATELICA

REGGIANA-LUCCHESE

GUBBIO-SIENA