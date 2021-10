La Torrese perde ancora

NewTuscia – TORRE ALFINA – Seconda battuta di arresto in due gare per la Torrese. 28 minuti iniziali complessi ed impegnativi per l’undici di Mannucci costretto a limitarsi solo ed esclusivamente ad arginare una qualità offensiva ospite in grado di creare sei azione goal. All’8° tiro cross di Cherubini, al 15° conclusione alta di Donatelli, al 16° ed al 17° conclusione alte di Cherubini, al 18° ed al 28° Baba impegnato dalle conclusioni di Filippo Ronca e Buzzico. Suona la riscossa alla mezz’ora Bisti: verticalizzazione per Lucchi che spara alto. Poi si accende Daffeh con due conclusioni. L’espulsione di Stabile non confonde per mezz’ora gli equilibri di una Torrese che si fa preferire agli avversari. Alla conclusione di Filippo Ronca all’8° fa eco al 20° una prepotente percussione di Lupi che genera un assist a Lucchi: conclusione a lato. Passano solo due minuti e ancora Lucchi impegna Bronzo. Dopo un bel tiro di Daffeh, è ancora Bronzo a superarsi parando una punizione di Lucchi. Chi non sbaglia dalla mattonella preferita è invece Buzzico. Passano solo sei minuti ed il Proceno raddoppia su rigore realizzato da Cherubini. Ed al terzo minuto di recupero il tris di Federico Bacchi. Per la Torrese arriva nell’ultima azione di gioco un bel colpo di testa di Nulli. Ma la palla è di poco a lato.

ASD SS TORRESE – ASD CC PROCENO 0-3

(PRIMO TEMPO 0 – 0)

ASD SS TORRESE: Baba, Benfante (41° st Socciarelli), Riccini, (9° st Sidime), Nulli, Magrini, Stabile, Daffeh, Bisti, Lucchi, Lupi, Ghinassi (21° st Sani)

A DISPOSIZIONE: Magini, Menichelli, Zanoni

ALLENATORE: Manucci

ASD CC PROCENO: Bronzo, Ottaviani, Buzzico, Perugini, Muzzi (4° st Ceccolungo), Federico Bacchi, Nannetti, Donatelli (24° st Berti), Cherubini, Filippo Ronca, Santoni

A DISPOSIZIONE: Mancini, Nutarelli, Picchiotti, Pietropaoli, Valerio Ronca

ALLENATORE: Franco Bacchi

ARBITRO: Kacper Mikolai Zielinski

MARCATORI: 38° st Buzzico (ACP), 43° Cherubini (ACP), 48° st Federico Bacchi (ACP)

NOTE: Espulso 50ç st Stabile (AST) per doppio giallo. Ammoniti 9° pt Cherubini (ACP), 16° st Bisti (AST), 19° st Nannetti (ACP), 29° Santoni (ACP)