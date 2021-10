ITT si attiva per le Soft Skills

NewTuscia – Il contesto lavorativo richiede competenze trasversali denominate Soft Skills aggiunte a quelle tecniche acquisite nel percorso formativo. L’ITT Leonardo da Vinci offre agli studenti degli ultimi due anni di corso un evento che permette di comprendere le modalità per attivare competenze relazionali che possono essere di aiuto nella vita comune ma in particolar modo in ambito lavorativo. Molto spesso i ragazzi nell’affrontare un colloquio hanno difficoltà in una comunicazione efficace e spesso sono non consapevoli delle proprie capacità.

Giovedì 28 Ottobre si terrà una conferenza nell’aula magna dell’Istituto Leonardo da Vinci in cui è previsto l’intervento di Annalisa Minetti. La conferenza fa parte del progetto “From study to work” incentrata sulla comunicazione.

Annalisa Minetti è stata modella, cantautrice e atleta, vincitrice del festival di Sanremo nel 1998 e campionessa del mondo di atletica paralimpica nel 2013, sarà testimonial delle potenzialità che l’attivazione delle Soft Skills permettono di affrontare e raggiungere importanti traguardi.

Le Soft Skills riguardano tratti caratteriali e comportamentali della persona, conoscerle, riconoscerle ed allenarle, è essenziale per ottenere risultati e obiettivi.

Il percorso permette di migliorare la comunicazione rendendola efficace, migliorando la consapevolezza delle proprie capacità arrivando a governare le proprie emozioni. L’attenzione è posta anche nella motivazione di un team, lavorando per obiettivi ed ottimizzando i tempi

Potenziare le Soft Skills richiede sforzo, applicazione, volontà di mettersi in gioco, di crescere, di migliorarsi e l’intervento di giovedì 28 non fa che aggiungere un tassello alle attività che già la scuola cerca di incentivare.