I Tavoli di Comunità al Lamone presso Palazzo della Rocca di Farnese

NewTuscia – FARNESE – Riceviamo e pubblichiamo.

Parte integrante del processo di redazione del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone (istituita con L.R. n. 45 del 12/09/1994) è la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata grazie a un provvedimento di Concessione aiuti regionali (PSR 2017/2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.1 – Tipologia Operazione 7.1.1). La partecipazione pubblica è parte integrante di questa procedura e strumento cardine di confronto con la comunità.

Durante gli incontri previsti, che l’Ente di Gestione ha deciso di nominare Tavoli di Comunità, saranno chiamati a intervenire i portatori d’interesse, ai quali verrà dato accesso alla documentazione di Piano. Si condivideranno i punti di forza e le criticità del territorio e gli Obiettivi e le Azioni di Piano funzionali alla valorizzazione e conservazione dei beni ambientali, storico-culturali e paesaggistici della Riserva, nonché le principali fasi della procedura di VAS. La comunità sarà resa partecipe delle proposte di gestione del territorio, degli interventi di riqualificazione e della disciplina in merito alle attività consentite, predisposte a garantire la salvaguardia del paesaggio e dei beni ambientali e storico-culturali della Riserva. Dalle analisi svolte, tenuto conto dei pareri dei Soggetti competenti in Materia Ambientale e delle indicazioni raccolte dalla comunità, saranno condivisi i set di azioni, gli interventi e i servizi che la Riserva intende proporre per la tutela e la valorizzazione del proprio Capitale Naturale.

Ai Tavoli saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, della Riserva, e il tecnico incaricato per la redazione del Piano e del Regolamento, oltre alla comunità tutta, invitata a partecipare attivamente in presenza o a distanza grazie alla diretta video su https://www.facebook.com/selvalamone dove attraverso i commenti del video il pubblico potrà interagire in tempo reale al tavolo.

Per ampliare la fruibilità di questi incontri, anche nell’ottica della tutela e della salvaguardia della salute dei cittadini, l’Amministrazione Comunale e la Riserva hanno deciso di condividere con la comunità tutta la documentazione e le presentazioni illustrate durante i Tavoli. Il materiale utile è visionabile e scaricabile al seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1R5AsPJFtvhbTxRvT_8sAsMANVjxYS1Ks?usp=sharing. Qualsiasi richiesta di informazioni, considerazioni, osservazioni e suggerimenti in merito al redigendo Piano e Regolamento della RNRSDL e relativa procedura di VAS deve essere fatta alla Riserva Naturale Regionale Selva del Lamone – Loc Bottino snc 01010 Farnese(VT) alla c.a. del Dott. Pierluca Gaglioppa attraverso le due mail istituzionali, indirizzo pec: riservanaturaleselvalamone@regione.lazio.legalmail.it; indirizzo e-mail: pianolamone@gmail.com.

La Riserva e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la comunità a partecipare attivamente e a fornire i propri contributi, idee, consigli.