“Con il naso all’insù”, il sindaco Arena si congratula con gli alunni vincitori del progetto

NewTuscia – VITERBO – “Con il naso all’insù”, il sindaco Giovanni Maria Arena ha fatto visita questa mattina alla scuola secondaria di primo grado “Luigi Fantappiè” per congratularsi personalmente con i ragazzi della 2^A, vincitori del primo premio overall della 14^ edizione del Concorso nazionale “Policultura 2021”, organizzato dal Politecnico di Milano. Sul posto, anche il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Daniele Peroni, il dirigente scolastico dell’istituto Valeria Monacelli, insieme ai docenti della scuola. Sono stati direttamente gli alunni a illustrare al sindaco e al direttore dell’ufficio scolastico provinciale il progetto realizzato, tra l’altro iniziato quasi per caso, sviluppato, pianificato, realizzato durante l’anno scolastico 2020-21, in piena pandemia, quando la città era in zona arancione. Questo non ha impedito loro di girare per Viterbo, “con il naso all’insù” e scoprire e riscoprire le bellezze storico-artistiche, avendo come filo conduttore il peperino. “Voglio congratularmi personalmente con voi – ha sottolineato il sindaco Arena rivolgendosi ai ragazzi -. Siete stati bravissimi. In un momento delicato per tutti noi, per voi ancora di più, siete riusciti a dare grande risalto e valore alla vostra e nostra città, partendo proprio dalle sue bellezze. Avete portato Viterbo sul gradino più alto del podio, in un palcoscenico così importante come quello del Politecnico di Milano. La città è orgogliosa di voi”. Il sindaco si è inoltre complimentato con il dirigente scolastico Monacelli e con i docenti che hanno seguito gli alunni in questa bellissima esperienza.