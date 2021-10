Meteo per Viterbo, Lazio, Italia del 23/10/2021

Roma

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con molta nuvolosità in transito al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi in transito. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.

Domenica. Tempo asciutto nella giornata di domenica con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nessuna variazione attesa in serata. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino con tempo stabile su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto sempre con velature in transito. In serata non si attendono variazioni e il tempo sarà stabile su tutta la regione.

Domenica. Giornata all’insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube in più al pomeriggio; asciutto anche nelle ore serali con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori.

AL NORD