Inizia la stagione ufficiale della Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Archiviato il precampionato che ha regalato due vittorie ed una sconfitta, ma soprattutto indicazioni positive in occasione del Torneo Città di Bagnoregio contro altre formazioni di pari categoria, per la Domus Mulieris è arrivato il momento dell’esordio nel campionato di serie B di basket femminile.

In questo sabato pomeriggio, sul parquet del PalaMalè, il team viterbese andrà a caccia dei primi due punti stagionali ospitando la formazione abruzzese delle Panthers Roseto, avversaria tutta da scoprire come conferma il tecnico gialloblù Carlo Scaramuccia: “Dovrebbe essere una delle big del girone ma in precampionato i risultati sono stati un po’ contrastanti e per questo dovremo prestare ancora più attenzione. Ora che arrivano le partite ufficiali tutte le squadre faranno sul serio e Roseto ha un organico in grado di farsi valere per le prime posizioni. Noi arriviamo bene a questo esordio, la squadra ha fatto vedere di essere in crescita a Bagnoregio dove siamo stati avanti per quasi tutti gli 80 minuti giocati, sia con Orvieto che con Terni. I margini di miglioramento per noi sono notevoli, abbiamo un gruppo giovane che deve crescere in fiducia ed esperienza, e in questo le gare ufficiali sono fondamentali perché ti mettono addosso la pressione del risultato che deve farti alzare ancora di più il livello del gioco. Si tratta della prima gara, indipendentemente dal valore dell’avversaria dovremo fare il massimo e cercare di prenderci i due punti per iniziare bene la stagione”.

Praticamente certa la lista delle giocatrici che andranno a referto, salvo eventuali imprevisti dell’ultimo momento. Sono state convocate infatti Bonucci, Scordino, Valtcheva Diana, Tarroni, Venanzi, Taurchini, Grassia, Firrito, Pasquali, Bertollini, Valtcheva Joana, Schembari.

La palla a due è prevista per le ore 18,30 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Prundaru e Di Gennaro, entrambi di Roma.