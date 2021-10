Ferri (FI): “Per amministrazione il senso unico non è un problema”

tato la questione con il comandante dei vigili urbani. Ma il senso unico è ancora lì e cosa si vorrà fare di una della viabilità non ci è dato sapere, né da lei, né da coloro che in queste settimane si sono rincorsi con le dichiarazioni al riguardo. NewTuscia – MONTEFIASCONE – Il primo consiglio comunale ci ha regalato una grande ed inaspettata notizia: per il neo sindaco Giulia De Santis, il senso unico in Viale Danti Alighieri non è un problema. Lo ha detto a chiare lettere, rispondendo al tema posto dal nostro consigliere Paolo Manzi. De Santis ha solo spiegato di aver già affrontato la questione con il comandante dei vigili urbani. Ma il senso unico è ancora lì e cosa si vorrà fare di una della viabilità non ci è dato sapere, né da lei, né da coloro che in queste settimane si sono rincorsi con le dichiarazioni al riguardo.

L’unica azione certa è che, in tre settimane di mandato, il sindaco è riuscita a parlarne col capo dei vigili. Davvero un ottimo risultato.

Il problema invece rimane, sia per i cittadini, che per coloro che, dai paesi limitrofi, attraversano la Cassia per motivi di lavoro. Ma non solo, il traffico generato da questa ordinanza che l’amministrazione intende mantenere, è un pessimo bigliettino da visita per i turisti. Difficile pensare di essere attrattivi se girare con la macchina per le vie della città è un’impresa.

Gianluca Ferri,

Commissario comunale di Forza Italia