Taglio vegetazione infestante, attenzione ai divieti

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi per il taglio della vegetazione infestante con successivo spazzamento meccanizzato. Si ribadisce il programma dei prossimi giorni, come da ordinanza del sindaco Arena n. 61 del 15/10/2021: domani 22 ottobre via Sant’Antonio, il 23 ottobre via del Meone, via del Pilastro e via Signorelli (lato destro), il 25 ottobre via dei Tarquini, piazzale Porsenna e via Gorizia. Dalle ore 6,30 alle ore 15 nei giorni e nelle vie interessate dagli interventi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e, se necessario, interrotta o modificata la circolazione.

Tali provvedimenti sono portati all’attenzione dell’utenza anche tramite apposita segnaletica mobile collocata sul posto almeno 48 ore prima dell’avvio delle attività di taglio della vegetazione infestante e successivo spazzamento. I veicoli trovati in sosta nelle vie e aree oggetto dell’ordinanza saranno rimossi a cura dell’amministrazione e a spese degli inadempienti.