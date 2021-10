Sabato a Bassano in Teverina l’evento In Opera/Natura e Artificio

Una giornata all’insegna dell’arte, della performance e del confronto tra uomo, natura e artificio

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Fondazione Bertugno Moulinier e S.I.C.- Sculture in Campo – Parco Internazionale di Scultura Contemporanea, sono liete di invitarvi sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 11 e 30 alle ore 18 e 30, alla presentazione di In Opera/Natura e Artificio, che avrà luogo presso la Località Poggio Zucco – Casetta Lola a Bassano in Teverina (VT).

L’evento vede anche il prezioso supporto della Fondazione Carivit e sarà arricchito con una serie di interventi artistici inediti, talk e riflessioni incentrati sul rapporto che lega l’arte, l’uomo e la natura, aprendo scenari ampi grazie alle pratiche artistiche e all’antropocene.