Rimozione gru: divieto di circolazione via Santa Maria della Grotticella (civici 13/15) dalle 5 alle 8 domattina

NewTuscia – VITERBO – Domani 22 ottobre, dalle ore 5 alle ore 8, divieto di circolazione in via Santa Maria della Grotticella (in prossimità dei civici 13/15).

Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore VII (n. 580 del 19/10/2021), su istanza di un privato richiedente, si rende necessario per consentire la rimozione di una gru. Il transito sarà consentito ai residenti e agli intestatari di passo carrabile. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Sul posto, prima dell’intervento, sarà collocata idonea segnaletica stradale a cura del richiedente. La ditta esecutrice dei lavori, durante le fasi di interruzione della circolazione, provvederà a indicare agli utenti della strada l’eventuale percorso alternativo, mediante segnaletica e personale.