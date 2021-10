Il Punto sulla 1° giornata di Seconda Categoria

NewTuscia – VITERBO – Una sola vittoria quella della Etrurians (3 punti) che batte 2-0 il Real Tolfa (0): succede tutto nella ripresa in rete Sciarra e Di Giosa. Calcio Sutri (1) Kaysra (1) finisce 1-1, in rete Russo e pareggio di Zamperini. 2-2 tra Vejanese (1) e Atletico Monte Romano (1), Allegrucci e Nobile per i locali, Favetta e Lecca per gli ospiti. Montalto (1) San Pio x (1) termina 1-1: Perilli porta avanti gli ospiti ed Agostini pareggia. Polisportiva Oriolo (1) Pro Alba Canino (1) termina 1-1, vantaggio Caninese con Gasperini, pareggio di De Santis Camilli. D.L.F. Civitavecchia (1) Tre Croci (1) termina 1-1, in gol Conforti per i locali e Cima per gli ospiti. Riposa DM84 Cerveteri (0).

GIRONE B:

Ischia Di Castro (3 punti) Torrese (0) termina 3-0 in rete Graziano Pani poi Alessio Arriga e Marco Isidori arrotondano il punteggio L’ Indomito Bolsena (3) sbanca 1-0 il terreno dell’ Ac Proceno (0) 1-0 in rete Parrino. Castiglione (1) Aurora Querciaiola (1) termina 0-0. Gradoli (1) Grotte Santo Stefano (1) finisce 1-1 in Diku per i padroni di casa, e Belella per gli ospiti. Virtus Acquapendente (1) Grotte Di castro (1) termina 1-1 Procenesi porta avanti gli ospiti Pacifici pareggia. Infine 1-1 tra Robur Tevere (1) Ed Onano (1)., vantaggio locale con Randazzo pareggio ospite su rigore di Mancini. Riposa Virts Marta (0).

GIRONE D:

Cade in casa il Corchiano (0) 1-0 contro Il Sacrofano (3) in rete Sassi su rigore. Il Pro Fiano (3) supera 2-1 il Manziana (0). Il Città di fiano (3) espugna 2-1 Sabazia (0). Ok la Vigor Rignano Flaminio (3) che batte 2-1 la Comunale Civitellese (0). 2-2 tra Shot cassia (1) e Atletico Monterosi (1) per i biancorossi in rete Borgognoni e Bonomi. 0-0 Tra Vasanello (1) e Vis Bracciano (10) Riposa Atletico Monterano (0).