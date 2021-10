NewTuscia – TARQUINIA – Al via il nuovo Corso di micologia promosso dall’Università Agraria di Tarquinia e l’Amevit (associazione micologica ecologica viterbese), si svolgerà in tre lezioni, nei giorni 02, 04 e 07 novembre 2021.

Al via il nuovo corso di micologia promosso dall’Università Agraria di Tarquinia e l’Amevit (associazione micologica ecologica viterbese) per il rilascio dell’attestato di idoneità per la raccolta dei funghi che si svolgerà nelle lezioni del 02 e 04 novembre dalle ore 18.00 alle 22.00 presso la sala conferenze dell’ente in via Garibaldi n.17. L’ultima lezione più pratica il 07 novembre dalle ore 08.30 alle 13.00 presso il Centro aziendale del’Università Agraria alla Roccaccia, dove i docenti illustreranno sul posto le varie tipologie di funghi del nostro ambiente”. A darne notizia il Vicepresidente Alberto Tosoni e l’Assessore all’ambiente Alessandro Sacripanti – “Con l’avvio di questo corso possiamo dare la possibilità ad altri cittadini di prendere l’abilitazione per la raccolta delle numerose specie di funghi commestibili ed in particolare i ferlenghi presenti sul nostro territorio così come stabilito dalla Legge Regionale 32/98. Ricordiamo inoltre che i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme Covid, distanziamento e utilizzo delle mascherine”. Le adesioni per l’iscrizione al corso si potranno registrare presso il Circolo cacciatori in Via Garibaldi 17 al primo piano all’interno del palazzo dell’Università Agraria, ogni giorno dalle ore 17.00 alle 19.00. Il Presidente dell’Università Agraria Sergio Borzacchi ha ringraziato Claudio Celestini Presidente dell’Amevit e Benedetto Natali Presidente del Circolo cacciatori per la collaborazione e il supporto a questa importante iniziativa.