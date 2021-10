Il 30 settembre prossimo consiglio comunale di Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno 30 settembre 2021 alle ore 17.00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in Piazza Matteotti n. 3, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALESSIO PATERNESI. MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA ROSSI MARCO, PIERI GIULIA E VAGLIO FLORIANA AVENTE AD OGGETTO – INTITOLAZIONE DEL PARCO SITO IN LOCALITA’ LA PENNA AL “BEATO CARLO ACUTIS” – PROT. 31880/2020.

MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAL GRUPPO DI MINORANZA MOVIMENTO 5 STELLE AVENTE AD OGGETTO L’IMPEGNO DEL SINDACO A PROPORRE A TALETE SPA L’AVVIO DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ CIRCA LA REALIZZAZIONE, DA PARTE DI TUTTI I SOCI, DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL PROPRIO TERRITORIO COMUNALE, DA CEDERE ALLA TALETE MEDESIMA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA AUTOCONSUMO – PROT. 13456/2021.

MOZIONE CONSILIARE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI MINORANZA BIONDI VALERIO DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE E TOMEI NICOLETTA DEL PARTITO DEMOCRATICO AVENTE AD OGGETTO L’IMPEGNO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AD ATTUARE E REALIZZARE IL PROGETTO “ZERO CANI IN CANILE” AL FINE DI CONTRASTARE IL PROBLEMA DEL RANDAGISMO – PROT. 24517/2021.