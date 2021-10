Green pass. Baldini (CI): “Fondamentale per individuare asintomatici”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“La positività del green pass non è solo quella di incentivare la vaccinazione ma anche quella di permettere di individuare persone infette asintomatiche”. Lo afferma la deputata di Coraggio Italia Maria Teresa BALDINI.

“Questa pratica- aggiunge- grazie all’impennata dei tamponi che devono fare i non vaccinati, permette di rilevare molti più pazienti positivi ma apparentemente senza il virus del Covid 19 perché appunto asintomatici. Si tratta di persone che non sapevano di essere positive e che vengono così sottoposti a quarantena limitando la circolazione virale e restituendoci un quadro più dettagliato del fenomeno. La scienza ci conferma quindi, ancora una volta con i fatti, l’importanza di avere introdotto uno strumento fondamentale come il green pass”.