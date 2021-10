Gli attori Giada Orlandi e Christian Catanzano sul Red Carpet del Festival del cinema di Roma

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Il 19 ottobre vediamo calcare il Red carpet del Festival Internazionale del Cinema di Roma l’attrice Giada Orlandi, affiancata dal suo manager Massimo Marcelli e dal giovane attore Christian Catanzano, che ha da poco firmato la sua opera prima alla regia (dal titolo “Il velo dell’essenza”).

“È sempre un’ emozione unica tornare al Festival del Cinema di Roma. Ogni volta è come la prima. Devo veramente ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di essere oggi qui, in particolar modo Massimo Marcelli, il mio manager. Un professionista come pochi.”: è la dichiarazione di Giada Orlandi.

Per l’occasione i due attori hanno indossato abiti confezionati dallo stilista Massimiliano Infantino, MLspose, Salvati gioielli e la Sartoria Sichel.

Quello di Giada Orlandi e Christian Catanzano è un sodalizio artistico nato a Los Angeles tra i banchi della New York Film Academy, dove entrambi si sono diplomati e da cui è iniziata la loro brillante carriera. “Un medico in famiglia”, “Il nome della Rosa” e “Mental” sono solo alcuni dei nomi di serie tv noti al grande pubblico, che hanno visto la loro partecipazione.

“Oggi più che mai c’è bisogno di determinazione” dichiarano gli attori. E noi possiamo affermare che questi due talentuosi ragazzi hanno fatto della determinazione la pietra angolare della loro carriera.

Non ci resta solo che augurargli “Buona fortuna!” e “Ad Maiora!”.