NewTuscia – VITERBO – “Vendere di più con il Digital Business Design. Potenzia il tuo modello di business creando una proposta di valore imbattibile per i tuoi clienti” è il titolo del nuovo appuntamento con il TèDigitale, il webinar organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in programma martedì 26 ottobre a partire dalle ore 15:00.

Philip Kotler, considerato un “guru del management”, da tempo avvisa gli imprenditori che dovranno imparare ad “adattarsi a condizioni di perenne emergenza”. Per farlo esistono oggi degli strumenti in grado di mettere chiunque in condizioni di capire quali sono le componenti del proprio Modello di Business più vulnerabili al manifestarsi di eventi avversi.

Con questo seminario gratuito la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo intende fornire a tutte le imprese aderenti la possibilità di apprendere i fondamenti del business design in digitale, per innovare la proposta di valore in maniera rapida ed efficace.

Durante l’incontro si parlerà di:

– Conoscere per cambiare: Il Business Model Canvas per capire dove si crea il valore in azienda;

– La Creazione del Valore: Il Value Proposition Canvas;

– Conoscere il cliente senza indagini di mercato;

– Innovare per vincere;

– Innovare il Business Model basandosi sul valore.

PROGRAMMA

Introduce

Luigi Pagliaro, digital coordinator Punto Impresa Digitale Viterbo

Intervengono:

Luigi Pittalis, digital mentor del Punto Impresa Digitale Viterbo, fondatore di Broggi & Pittalis;

Luigi Pittalis è laureato in economia, all’alba del terzo millennio ha dato luce al primo progetto di GIG economy domestica per la condivisione della cultura alimentare. Ha una Masterclass con Alexander Osterwalder, autore di Business Model Canvas.

Al suo attivo ha oltre 150 corsi di formazione sui temi della gestione aziendale.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma per motivi organizzativi è necessario confermare l’adesione entro il 25 ottobre 2021 cliccando su Iscriviti o inviando mail a: pid@rivt.camcom.it.

Entro le ore 13,00 del 26 ottobre gli iscritti riceveranno via mail il link per poter accedere alla Call Conference (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet, non è necessario installare nessun software).

Per ulteriori informazioni: Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, 0761.234482 – 0761.234473 / pid@rivt.camcom.it / www.rivt.camcom.it.