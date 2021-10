Sfruttamento della prostituzione ed attività di estetista abusiva: denunciata e multata coppia di cinesi a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, collaborati dai Carabinieri del NAS di Viterbo, a seguito di un attività informativa e di successiva osservazione e monitoraggio, hanno individuato in pieno centro, all’ interno di una palazzina, un centro estetico e massaggi, gestito da due coniugi di origini cinesi e residenti nel sud Italia, che dalle osservazioni e dalle frequentazioni ha immediatamente riscontrato i sospetti di prostituzione.

I Carabinieri che avevano effettuato più servizi di osservazione, hanno quindi nella giornata di ieri effettuato un accesso finalizzato unitamente al NAS ad un’ ispezione igienico sanitaria e strutturale, e una volta entrati hanno riscontrato in modo palese lo sfruttamento da parte dei due coniugi, della prostituzione in danno di una loro concittadina presente in quel momento.

Dalla successiva ispezione è per altro risultato che l’ attività era sprovvista di qualsiasi permesso per la conduzione di un centro estetico e di massaggi.

I carabinieri hanno quindi denunciato i due gestori dell’ appartamento per sfruttamento della prostituzione e per esercizio abusivo dell’ attività di estetista; è stata contestualmente elevata una sanzione amministrativa di 3.000 euro ed è stata inoltrata al comune di Viterbo ed alla ASL la proposta di chiusura del centro; con atti a parte è stata segnalata al Nucleo Ispettorato del Lavoro la lavoratrice irregolare.