NewTuscia – ROMA – “Con una delibera di Giunta la Regione Lazio stanzia un contributo di 35 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per nuovi asili nido, per la ristrutturazione di scuole per l’infanzia e per l’abbattimento delle rette. Una bella notizia che conferma la Regione Lazio, guidata dal Presidente Zingaretti, vicina alle esigenze delle famiglie del nostro territorio”.