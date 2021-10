Il punto sulla prima giornata di 1a Categoria, girone A

Primo turno anche in prima categoria, quindici le reti messe a segno, ma ecco com’ è andata.

NewTuscia- LAZIO- Ok la Vicus Ronciglione (3 punti) che si sbarazza 4-2 dell’ Allumiere (0), la squadra cimina va a segno con Provinciali, Citti e Franceschini e il poker è di Rofena, per i locali doppietta di Spagnoli. Il Tarquinia (3) liquida 2-0 il Bagnaia (0), in rete Rosati (doppietta) ospiti che hanno giocato in dieci. La Maremmana (3) sbanca il terreno dell’Atletico Capranica (0) in rete Maccioli (doppietta) per gli ospiti, Piferi aveva momentaneamente pareggiato. L’ Atletico Cimina (3) supera 2-1 ,lo Sporting Bagnoregio (0) per i locali in rete Francesco Bracci e Della Porta, la rete della bandiera è siglata da Modanesi. Corsaro Il Valentano (3) 1-0 a San Lorenzo Nuovo (0) in rete Bordo, il portiere ospite Nencione che neutralizza un calcio di rigore a Peveri. Vetralla (1) Fortitudo Nepi (1) termina 0-0. Stesso punteggio 0-0 anche tra Castel sant’ elia Luca Graziosi (1) e Cura (1).