Acli Terra Viterbo: Alberto Negroni rieletto presidente

Alberto Negroni rieletto Presidente di ACLI Terra provinciale di Viterbo.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Congresso di ACLI Terra di Viterbo e Provincia, riunitosi oggi, ha riconfermato all’unanimità alla Presidenza Alberto Negroni.

I congressisti hanno altamente apprezzato l’azione e le linee programmatiche del Presidente uscente e lo hanno riconfermato alla guida dell’organizzazione aclista che si occupa della tutela e difesa e promozione degli interessi degli agricoltori, allevatori e pescatori.

Negroni, appena eletto, ha dichiarato: “Sono onorato della rinnovata fiducia e mi impegno per i prossimi quattro anni a promuovere tutte le soluzioni offerte dalla PAC, la Politica agricola comunitaria per il mondo rurale viterbese nella direzione di uno sviluppo sempre più sostenibile e di un ambiente attrattivo per il settore turistico”.

L’Assemblea, che è stata presieduta dal dirigente nazionale di ACLI Terra, Nicola Tavoletta, ha inoltre eletto il Comitato provinciale così composto: Claudio Scocchera come Vice Presidente; Augusto Lorenzini, Franco Pernicolni, Giovanni Gidari, Renzo Salvatori e Carlo De Spirito.

ACLI Terra Provinciale di Viterbo