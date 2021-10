A Ronciglione le semifinali dei premi Tuttoteatro.com 2021

NewTuscia – RONCIGLIONE – Al Teatro Comunale “Ettore Petrolini” di Ronciglione dal 22 al 24 ottobre 2021 si svolgeranno le semifinali della quindicesima edizione del Premio Tuttoteatro.co m alle arti sceniche “Dante Cappelletti” e della terza edizione del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser, ideati e diretti da Mariateresa Surianello e realizzati con il contributo della Regione Lazio – Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili, e il patrocinio del Comune di Ronciglione.

Un edizione dedicata alla memoria dell’artista Massimo Staich che ha curato le illustrazioni di tutte le edizioni e che ci accompagna anche quest’anno con una sua ultima opera.

La riconosciuta manifestazione culturale riservata alle nuove produzioni, in un momento in cui i teatri cominciano a ripopolarsi, propone venti progetti di spettacolo che, come non mai, carpiscono i fermenti culturali e le ferite del non poter essere andati in scena per oltre un anno. Negli studi semifinalisti viene fotografato il precariato, la fragilità delle relazioni, umane e lavorative, la difficoltà di comunicazione, con una spinta alla creatività sempre viva. Sono moltissimi i collettivi che da Ravenna a Torino, da Napoli a Milano e Roma sono nati per l’occasione per superare il lungo periodo in cui il mondo dello spettacolo non si è potuto esibire.

La kermesse del Cappelletti si offre al pubblico di nuovo dal vivo, dopo l’edizione in streaming del 2020, in una tre-giorni che si conclude il 24 ottobre, data in cui il teatro italiano festeggerà per la prima volta la Giornata Nazionale dello Spettacolo appena approvata dal Parlamento e comunicata dal Ministero della Cultura.

La giuria del premio dedicato a Dante Cappelletti, presieduta da Grazia Maria Ballerini e composta quest’anno da Massimo Marino, Chiara Mignemi, Elisabetta Reale, Attilio Scarpellini, Mariateresa Surianello, ha selezionato venti progetti di spettacolo, che verranno presentati al pubblico con il seguente calendario:

VENERDI’ 22 OTTOBRE

ORE 15.00 – La terra, il mare e i suoi mostri – Collettivo Zenobia – Ravenna

ORE 15.35 – Storia di una bugia – Gianluca d’Agostino – Napoli

ORE 16.10 – Felicissima jurnata – Putéca Celidònia – Napoli

ORE 16.45 – Vabbè, ma non fa niente! Monologo solo per donna sola.

Ovvero come essere madri ai tempi della paura – Elisa Bongiovanni – Roma

ORE 17.20 – Skin in the game – Deamater Les Dancers Boxeurs – Olbia (Ss)

ORE 18.00 – Prendi e porta a casa – virgolatreperiodico – Roma

ORE 18.35 – Tecnicismi – Enoch Marrella – Roma

ORE 19.10 – Radici – Collettivo Resti – Torino

SABATO 23 OTTOBRE

ORE 15.00 – Contr_ora – Kollettivo Kontrora – Rende (Cs)

ORE 15.35 – Desterrados – Elegia per esili e (s)radicamenti – Giuseppe Affinito e Anita Mosca – Napoli

ORE 16.10 – 420 O.S.A. – Le Scimmie – Napoli

ORE 16.45 – Semmelweis effekt – Contestualmente Teatro – Napoli

ORE 17.20 – La corsa – Matteo Ciccioli – Miriam Russo – Alessia Matrisciano – C.R.M. – Udine

ORE 18.00 – Mani di sarta – Andrea Di Palma – Anagni (Fr)

ORE 18.35 – Sei situazioni in cui ci siamo io e te – La Strada – Roma

ORE 19.10 – Ciascuno a suo modo – Studio – Project xx1 – Roma

DOMENICA 24 OTTOBRE

ORE 15.00 – Amore e informazioni – Collettivo amore e informazioni – Milano

ORE 15.35 – Consenso Con Senso, ovvero dell’educazione al no – Compagnia Teatring – Milano

ORE 16.10 – Uccelli di passo – Collettivo BEstand – Napoli

ORE 16.45 – Call, storie di chi attende e di chi chiama – Cantina Buoninsegna – Roma

Tra questi semifinalisti la giuria ne selezionerà un massimo di sette, che saranno presentati in forma di studio scenico (durata massima 20 minuti) a Roma, al Teatro India, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021.

La stessa giuria assegnerà anche il Premio Tuttoteatro.com “Renato Nicolini” per far emergere personalità della cultura che si distinguano nella progettazione, nella cura e nel sostegno delle attività culturali e artistiche, esprimendo un rinnovamento delle dinamiche relazionali e della stessa politica culturale, il 12 dicembre 2021 al Teatro India.

A Ronciglione, venerdì 22 ottobre, sono in programma anche i semifinalisti del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser. Il premio riservato ai brevissimi video che promuovono spettacoli teatrali, quest’anno alla terza edizione, ha rinnovato il suo successo e la sua visione innovativa. La giuria, composta da Federico Betta (coordinatore), Fiorenza Menni, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo e Claudia Sorace, ha terminato i lavori di selezione rendendo nota la lista dei venti teaser semifinalisti (qui in ordine di protocollo):

Resilienz-Art | C.t.l. Lab. | Latina; Uno spettacolo per tutti e per nessuno | Marco Claudio – Aiello Pomponi | Roma; Kiss! (Loving Kills) | Camilla Parini/Collettivo Treppenwitz | Lugano; Trapanaterra | Dino Lopardo | Roma; Amigdala | Giusy Franzese | Roma; Teoria del cracker | Occhisulmondo | Perugia; Habitans | Rapso Lab | Bologna; Occidente | BEstand | Napoli; Che fine ha fatto Baby Jane? (teaser 1) | Compagnia SilipoLauletta | Roma; Che fine ha fatto Baby Jane? (teaser 2) | Compagnia SilipoLauletta | Roma; Psyché | Ensemble Company | Novara; Vita Nerd – Salace romanzo di informazione digitale | Michele Cremaschi | Bergamo; Krisi | Michele Cremaschi | Bergamo; Attenti al LooP – Anatomia di una fiaba | Compagnia Sclapaduris | Udine; Una cosa bella | Alberto Camanni | San Giovanni Lupatoto (Vr); Duemillimetri | Vinti<>Muratore | Palermo; Zombitudine #1 | Frosini/Timpano | Roma; Twittering Machine | ADA – Collettivo informale per la scena | Roma; Fiamma | Andrea Aureli | Roma; Tutorial | Kevin Creatini | Rosignano Marittimo (Li).

Informazioni e aggiornamenti sul sito www.tuttoteatro.com